МЧС в Великом Новгороде спасло трех детей, трех котов, собаку и черепаху

Сотрудники МЧС в Великом Новгороде приехали на пожар в многоквартирном доме по Хутынской улице. Спасать пришлось мать с тремя детьми и животных.

Источник: МЧС России

По приезде пожарные увидели мать с тремя детьми в возрасте от года до 4 лет, ждавших помощи на балконе. Их вывели на свежий воздух и передали врачам.

Из задымленного подъезда сотрудники МЧС вывели собаку, трех испуганных котов и черепаху, сообщила пресс-служба ведомства 10 октября.

Пожар бушевал в детской комнате, но что стало его причиной — пока неизвестно.