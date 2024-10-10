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Бизнес «Газпром» и Венгрия подписали документ о возможном увеличении поставок газа

«Газпром» и Венгрия подписали документ о возможном увеличении поставок газа

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1 комментарий

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках XIII Петербургского международного газового форума обсудили поставки газа. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба компании.

«На встрече в присутствии Алексея Миллера и Петера Сийярто подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию», — говорится в сообщении.

Стороны обговорили вопросы поставок и перспективы сотрудничества. По словам венгерской делегации, поставки российского газа имеют высокую значимость для энергетической безопасности страны.

Газовый форум проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» в Петербурге с 8 по 11 октября. Глава МИД Венгрии, выступая на мероприятии, назвал Россию «надежным партнером в сфере энергоснабжения», а также высказался по поводу Украины в НАТО.

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Комментарии
1
280142699
4 минуты
И тишина... Обделались,крючкохвостые? Весь мир с нами?То-ли ещё будет...
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