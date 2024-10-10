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Политика Украина в НАТО в текущих обстоятельствах — это начало Третьей мировой: глава МИД Венгрии высказался на форуме в Петербурге

Украина в НАТО в текущих обстоятельствах — это начало Третьей мировой: глава МИД Венгрии высказался на форуме в Петербурге

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9 комментариев

Вступление Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало Третьей мировой войны. Такое заявление сделал 10 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на XIII Петербургском международном газовом форуме.

Украина находится в состоянии военного конфликта с Россией, отметил Сийярто и напомнил, что из-за «традиционной линии НАТО» принятие Украины в альянс в текущих обстоятельствах будет означать начало Третьей мировой войны. Впрочем, ранее он утверждал, что возможности для вступления Украины в НАТО нет, и «за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса».

«А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО», — сказал он.

Интеллектуальный уровень дискуссии по украинскому вопросу в Евросоюзе он назвал «не очень высоким» — потому что сторонники мирного урегулирования в ответ на свои предложения сталкиваются с «нападками, обвинениями, финансовыми санкциями».

Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург на переговоры по газоснабжению. Общаясь с журналистами, он также заявил, что Венгрия несет дополнительные риски и издержки по приему нефти РФ из-за действий Украины, но поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились, прием происходит на границе Белоруссии и Украины.

Россию Сийярто назвал «надежным партнером в сфере энергоснабжения» — «в отличие от стран ЕС», подчеркнул он. Однако энергетическое сотрудничество с Россией, по его словам, становится причиной для давления на Будапешт со стороны «внешних сил». Каких именно, он не уточнил, зато заявил, что Европа проявляет эгоизм и лицемерие, утверждая, что способна обойтись без российских ресурсов.

Напомним, в июле этого года Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию, фактически запретив использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. Приостановка Киевом поставок «Лукойла» в Венгрию стала существенной проблемой для Будапешта и повлияла примерно на треть импорта из России. «Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну», — сказал глава МИД. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о желании взять на себя все риски и поставлять топливо из РФ, но новая схема доставки будет возможна только в том случае, если ее одобрит Украина.

Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов проводить транзит именно европейского продукта. По его словам, российская нефть, купленная странами Европы, уже не является товаром компаний России.

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Комментарии
10
VKuser174198221
1 час
Наконец-то наших угроз хоть венгры испугались.....
Snow*
1 минута
таки видно что мадьяр говорит от души, а не потому что очень скидка на газ нужна.
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