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Политика Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург на переговоры по газоснабжению

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург на переговоры по газоснабжению

961
4 комментария

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел в Петербург. Об этом он сообщил в своих социальных сетях утром 10 октября.

Глава венгерского МИД опубликовал фотографии из аэропорта Пулково, подписав, что прибыл в Северную столицу на переговоры по газоснабжению. К слову, в городе с 8 по 11 октября проходит XIII Петербургский международный газовый форум.

«Безопасность энергоснабжения — это не идеологический, а физический вопрос! Так что путь на Санкт-Петербург: важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения», — написал Сийярто в соцсети.

В последний раз венгерский политик был в Петербурге в конце августа. Тогда он встретился с главой «Газпрома» для обеспечения поставок газа в Венгрию.

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Комментарии
4
282799367
34 минуты
Дороги перекрывать будут ради дорогих гостей?
280896530
47 минут
Он в курсе, что мега-убыточный "газпром" на переговорах можно ставить в любые позы, даже в популярный нынче квадробоббер :)
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