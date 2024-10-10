Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург на переговоры по газоснабжению

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел в Петербург. Об этом он сообщил в своих социальных сетях утром 10 октября.

Глава венгерского МИД опубликовал фотографии из аэропорта Пулково, подписав, что прибыл в Северную столицу на переговоры по газоснабжению. К слову, в городе с 8 по 11 октября проходит XIII Петербургский международный газовый форум.

«Безопасность энергоснабжения — это не идеологический, а физический вопрос! Так что путь на Санкт-Петербург: важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения», — написал Сийярто в соцсети.

В последний раз венгерский политик был в Петербурге в конце августа. Тогда он встретился с главой «Газпрома» для обеспечения поставок газа в Венгрию.