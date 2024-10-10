Автомобиль перевернулся, наехав на препятствие на Витебском проспекте. Вот что стало с машиной

Серьезное ДТП с переворотом произошло утром в Московском районе Петербурга. Легковой автомобиль наехал на препятствие и приземлился на собственную крышу, водитель в больнице. Подробности сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по городу и области 10 октября.

1 из 3 Источник: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

По предварительным данным, ДТП произошло на Витебском проспекте, недалеко от ж/д станции Проспект Славы. За рулем перевернутого «Опеля» находился 32-летний водитель, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Судя по опубликованным кадрам, в результате жесткого приземления транспортное средство оказалось полностью раскурочено. На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, МЧС и скорой помощи.

«В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии», — говорится в сообщении.