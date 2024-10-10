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Происшествия Автомобиль перевернулся, наехав на препятствие на Витебском проспекте. Вот что стало с машиной

Автомобиль перевернулся, наехав на препятствие на Витебском проспекте. Вот что стало с машиной

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1 комментарий

Серьезное ДТП с переворотом произошло утром в Московском районе Петербурга. Легковой автомобиль наехал на препятствие и приземлился на собственную крышу, водитель в больнице. Подробности сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по городу и области 10 октября.

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По предварительным данным, ДТП произошло на Витебском проспекте, недалеко от ж/д станции Проспект Славы. За рулем перевернутого «Опеля» находился 32-летний водитель, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Судя по опубликованным кадрам, в результате жесткого приземления транспортное средство оказалось полностью раскурочено. На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, МЧС и скорой помощи.

«В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии», — говорится в сообщении.

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Комментарии
1
DEMOMON
10 минут
Рано или поздно, любой автомобиль становится Опелем.
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