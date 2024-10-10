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Бизнес Происшествия В Москве арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов

В Москве арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов

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1 комментарий

Лефортовский районный суд заключил под стражу заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, об этом 10 октября говорится на сайте столичного суда.

По данным РБК, оперативники следственного управления ФСБ пришли в центральный московский офис госкорпорации и опросили двух топ-менеджеров агентства. Один из собеседников издания сообщил, что был опрошен Попелюх.

В АСВ данную информацию не комментировали.

Агентство по страхованию вкладов было создано в 2004 году, чтобы возмещать вкладчикам ущерб по вкладам при наступлении страхового случая в отношении банка. Банки отчисляют в фонд страховые взносы на случай возникновения трудностей, а агентство платит пострадавшим вкладчикам компенсации. Максимальная сумма возмещения составляет, как правило, 1,4 млн рублей, для эскроу-счетов действует лимит в 10 млн рублей.

В июле 2019 года по делу о мошенничестве был осужден бывший руководитель 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин. В этом деле фигурировал Валерий Мирошников, который тогда занимал пост первого заместителя главы АСВ и отвечал за организацию ликвидации кредитных организаций. Следователь, расследующий дело, изучил переписку между Черкалиным и Мирошниковым и проверил последнего на возможную причастность к предоставлению преференций бывшему мажоритарному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину во время банкротства банка. Мирошников был вызван на допрос, но не явился и покинул Россию.

Действующий глава АСВ, Андрей Мельников, занял должность Мирошникова в 2019 году, а после ухода Юрия Исаева возглавил агентство.

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Комментарии
1
Слава России!
45 минут
вор сменил вора и следующий будет такой же
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