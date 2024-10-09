Силовики задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Их сын признан организатором июньских терактов

Жена бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова была задержана 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление республиканского СК.

Уточняется, что в отношении женщины, работающей заведующей дошкольным учреждением, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере») и части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Ранее был арестован сам Магомед Омаров — он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Сын Омарова был признан организатором теракта в Дагестане. 23 июня текущего года вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.