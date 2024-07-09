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    Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на два месяца. Его сына суд называл организатором теракта

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    2 комментария

    Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован на два месяца. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд республики.

    Руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева сообщила изданию, что мера пресечения в отношении Омарова избрана Советским районным судом Махачкалы, а сам он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. По уточненной информации, ему вменяется фиктивное трудоустройство двух односельчан водителями в местную газету, в результате чего было похищено более 695 тысяч рублей.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании Омарова, последовавшем за нападениями боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня: вооруженные мужчины устроили стрельбу в двух православных храмах, синагоге и на посту ДПС. Жертвами стал 21 человек, из них 16 — полицейские. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были убиты.

    Суд назвал сына Магомеда Омарова создателем преступной группы для совершения терактов в Дагестане.

    Нецензурная брань в присутствии граждан, нарушение общественного порядка и выражение неуважения к обществу были названы причинами административного ареста на десять суток бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

    Затем он вышел на свободу после ареста и вновь был задержан.

    Сегодня глава Дагестана заявил, что теракты в республике устроили «выходцы из уважаемых семей».

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    Комментарии 2

    Akabos09 Июл 2024 в 22:17
    Внезапно выяснилось...
    +1−0
    Огромная польза!09 Июл 2024 в 21:46
    А без теракта не был бы вором и мошенником. Вот оно как.
    +1−0
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