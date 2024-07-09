Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на два месяца. Его сына суд называл организатором теракта

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован на два месяца. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд республики.

Руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева сообщила изданию, что мера пресечения в отношении Омарова избрана Советским районным судом Махачкалы, а сам он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. По уточненной информации, ему вменяется фиктивное трудоустройство двух односельчан водителями в местную газету, в результате чего было похищено более 695 тысяч рублей.