Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на два месяца. Его сына суд называл организатором теракта

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров арестован на два месяца. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд республики.
Руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева сообщила изданию, что мера пресечения в отношении Омарова избрана Советским районным судом Махачкалы, а сам он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. По уточненной информации, ему вменяется фиктивное трудоустройство двух односельчан водителями в местную газету, в результате чего было похищено более 695 тысяч рублей.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании Омарова, последовавшем за нападениями боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня: вооруженные мужчины устроили стрельбу в двух православных храмах, синагоге и на посту ДПС. Жертвами стал 21 человек, из них 16 — полицейские. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были убиты.
Суд назвал сына Магомеда Омарова создателем преступной группы для совершения терактов в Дагестане.
Нецензурная брань в присутствии граждан, нарушение общественного порядка и выражение неуважения к обществу были названы причинами административного ареста на десять суток бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.