Бывшего главу района в Дагестане Омарова снова задержали, на этот раз вопрос в деньгах

Отсидевший 10 суток административного ареста экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан по уголовному делу. Речь идет о финансовом преступлении.
О задержании Омарова пишут «Коммерсантъ» и другие СМИ со ссылками на источники. По состоянию на 6 июля, Омарова увезли в Махачкалу, судя по всему, в статусе подозреваемого.
Речь идет то ли об отмывании денег, то ли о мошенничестве. По одному из описаний, в материалах уголовного дела содержится информация о фиктивном трудоустройстве нескольких человек в муниципальную газету. Их зарплаты якобы шли Омарову в карман — всего почти 700 тысяч рублей за шесть лет.
4 июля Омаров освободился после 10 суток ареста за мелкое хулиганство — он публично матерился.
Омаров был освобожден от должности на следующий день после теракта в Дагестане, одним из исполнителей которого оказался его сын. Боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте и Махачкале 23 июня. Погибли 22 человека. Пятеро террористов были ликвидированы.