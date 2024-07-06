Бывшего главу района в Дагестане Омарова снова задержали, на этот раз вопрос в деньгах

Отсидевший 10 суток административного ареста экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан по уголовному делу. Речь идет о финансовом преступлении.

О задержании Омарова пишут «Коммерсантъ» и другие СМИ со ссылками на источники. По состоянию на 6 июля, Омарова увезли в Махачкалу, судя по всему, в статусе подозреваемого.

Речь идет то ли об отмывании денег, то ли о мошенничестве. По одному из описаний, в материалах уголовного дела содержится информация о фиктивном трудоустройстве нескольких человек в муниципальную газету. Их зарплаты якобы шли Омарову в карман — всего почти 700 тысяч рублей за шесть лет.