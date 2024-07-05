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    «Подлое нападение из-за угла в мирный день»: глава Дагестана Меликов объяснил большое количество жертв среди полицейских при терактах

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    Большое число убитых и пострадавших сотрудников правоохранительных органов в результате терактов в Дагестане связано с тем, что нападение было осуществлено подло и скрытно в мирный день. Такое заявление сделал 5 июля глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

    «Почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? — процитировал он вопрос «псевдоэкспертов, не державших в руках автомата» и сам же дал на него ответ: — Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день и неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское». Во-вторых, число потерь среди сотрудников нарядов ДПС и ППС связано с тем, что «они первыми оказались на пути вооруженных, подготовленных бандитов» (цитата по РИА Новости).

    «Один наряд был практически расстрелян, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», — добавил Меликов.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

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