«Подлое нападение из-за угла в мирный день»: глава Дагестана Меликов объяснил большое количество жертв среди полицейских при терактах

Большое число убитых и пострадавших сотрудников правоохранительных органов в результате терактов в Дагестане связано с тем, что нападение было осуществлено подло и скрытно в мирный день. Такое заявление сделал 5 июля глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

«Почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? — процитировал он вопрос «псевдоэкспертов, не державших в руках автомата» и сам же дал на него ответ: — Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день и неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское». Во-вторых, число потерь среди сотрудников нарядов ДПС и ППС связано с тем, что «они первыми оказались на пути вооруженных, подготовленных бандитов» (цитата по РИА Новости).