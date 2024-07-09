Глава Дагестана заявил, что теракты в республике устроили выходцы из уважаемых семей

Террористами, устроившими 23 июня теракты в Дагестане, оказались выходцы из уважаемых семей республики, достигших определенных результатов в обществе, бизнесе и спорте. Такое заявление 9 июля сделал глава региона Сергей Меликов на встрече с представителями общественности Сергокалинского района.



Впрочем, по его словам, среди местного населения идеи террористов не поддерживаются, а «огульные обвинения в адрес Дагестана и муниципалитета абсолютно беспочвенны» (цитата по РИА Новости).

Также Меликов назвал террористов виновниками того, что Дагестан не «развивался динамично» на протяжении 15 лет: из-за «этих негодяев» в Дагестан «не мог прийти нормальный бизнес» и «не могли развиваться предприятия, которые развивались в других регионах».