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    Глава Дагестана заявил, что теракты в республике устроили выходцы из уважаемых семей

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    17 комментариев

    Террористами, устроившими 23 июня теракты в Дагестане, оказались выходцы из уважаемых семей республики, достигших определенных результатов в обществе, бизнесе и спорте. Такое заявление 9 июля сделал глава региона Сергей Меликов на встрече с представителями общественности Сергокалинского района.

    Впрочем, по его словам, среди местного населения идеи террористов не поддерживаются, а «огульные обвинения в адрес Дагестана и муниципалитета абсолютно беспочвенны» (цитата по РИА Новости).

    Также Меликов назвал террористов виновниками того, что Дагестан не «развивался динамично» на протяжении 15 лет: из-за «этих негодяев» в Дагестан «не мог прийти нормальный бизнес» и «не могли развиваться предприятия, которые развивались в других регионах».

    О строительстве и реконструкции дорог и других объектов инфраструктуры в республике также, по утверждению Меликова, не могло идти и речи, потому что все они разрушались в результате террористических атак.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.

    Позже стало известно, что среди нападавших могли быть Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана, а также его племянники — Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.

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    Сергей МеликовДагестанТеракты
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    Комментарии 17

    Igor_SPb09 Июл 2024 в 22:32
    Ничего не понял. То есть, 15 лет Дагестан и его экономика разрушались и уничтожались постоянными терактами членов уважаемых семей, целый регион не мог развиваться и только после нападения на синагогу об этом стало известно властям и всем? Все спали. Или глава региона все проблемы свалил на этих "детей"?
    +1−0
    Zet09 Июл 2024 в 22:17
    какой каминг аут... а смысл их дальше кормить есть?
    +0−0
    Akabos09 Июл 2024 в 22:15
    "потому что все они разрушались в результате террористических атак"(с)

    А как же Обама с киркой ночью? Не доезжал он до Дагестана?
    +1−0
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