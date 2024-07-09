Глава Дагестана заявил, что теракты в республике устроили выходцы из уважаемых семей

Террористами, устроившими 23 июня теракты в Дагестане, оказались выходцы из уважаемых семей республики, достигших определенных результатов в обществе, бизнесе и спорте. Такое заявление 9 июля сделал глава региона Сергей Меликов на встрече с представителями общественности Сергокалинского района.
Впрочем, по его словам, среди местного населения идеи террористов не поддерживаются, а «огульные обвинения в адрес Дагестана и муниципалитета абсолютно беспочвенны» (цитата по РИА Новости).
Также Меликов назвал террористов виновниками того, что Дагестан не «развивался динамично» на протяжении 15 лет: из-за «этих негодяев» в Дагестан «не мог прийти нормальный бизнес» и «не могли развиваться предприятия, которые развивались в других регионах».
О строительстве и реконструкции дорог и других объектов инфраструктуры в республике также, по утверждению Меликова, не могло идти и речи, потому что все они разрушались в результате террористических атак.
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения.
Позже стало известно, что среди нападавших могли быть Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана, а также его племянники — Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.