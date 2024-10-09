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Общество Происшествия В убийстве девочек 2 и 5 лет призналась их 13-летняя сестра. Главное о трагедии в Тольятти

В убийстве девочек 2 и 5 лет призналась их 13-летняя сестра. Главное о трагедии в Тольятти

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1 комментарий

Тринадцатилетняя девочка призналась в убийстве двух своих сестер, 2 и 5 лет, которое произошло накануне в Тольятти; после содеянного она ушла гулять в парк. Об этом вечером 9 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух малолетних. Причастность к убийству девочек их старшей сестры устанавливается. Юрист Андрей Седогин в беседе с «Ъ» напомнил, что лица, не достигшие 14 лет на момент преступления, не несут уголовной ответственности, и даже если вина 13-летней девочки будет доказана, ей грозит либо принудительное лечение в психиатрическом стационаре, либо спецшкола-интернат для трудных детей с общественно опасным поведением — учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружили в квартире дома в Комсомольском районе города Тольятти 8 октября. Отца убитых девочек за некоторое время перед трагедией из дома выгнала их мать, как будто бы поссорившись из-за измены. При этом отцом 13-летней девочки был другой мужчина, сейчас находящийся, по данным «Коммерсанта», на СВО.

Всего в семье пятеро детей. Старшая, 18-летняя, живет отдельно. Помимо нее и 13-летней девочки от прежнего гражданского мужа у женщины есть еще одна дочь — десяти лет (она и обнаружила тела). РИА Новости сообщает, что убийство могло быть совершено в знак протеста — девочка якобы не хотела, чтобы мать мирилась с отчимом.

Между тем, по словам соседей, многодетная семья «характеризуется положительно». Возле дома после трагедии появился стихийный мемориал, сообщает издание 63.ru, побывавшее на месте происшествия.

Доклад по делу об убийстве сестер затребовал глава СК Александр Бастрыкин. В настоящее время после осмотра места происшествия назначены первоначальные судебные экспертизы, идет опрос свидетелей.

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Комментарии
1
282304523
22 минуты
Родители и сожительница "папы" виновны не меньше
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