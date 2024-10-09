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Общество Убийство двух сестер. Что известно о жуткой трагедии в Тольятти

Убийство двух сестер. Что известно о жуткой трагедии в Тольятти

2 280
4 комментария

В Тольятти отца убитых девочек за некоторое время перед трагедией из дома выгнала их мать. Предварительно, конфликт в паре произошел из-за измены. Об этом 9 октября сообщает RT со ссылкой на знакомых семьи.

Также ссоры, по словам источника, у женщины происходят и с нынешним возлюбленным. RT уточняет, что в момент убийства, матери и ее сожителя не было дома. Они находились в полиции после того, как женщина написала на спутника заявление об избиении. «Знаю, что замахивался — даже при детях», — цитирует RT источник.

У местной жительницы было пять дочерей. Самой старшей — 18 лет, самой младшей — два года. Еще три дочки — от другого мужчины.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы писали, что в убийстве девочек двух и пяти лет подозревается их сводная 13-летняя сестра. Источник RT уточняет, что обычно она была доброй и спокойной, а иногда оставалась сидеть с детьми. «Для нас всех это большой шок», — отметил собеседник. Он также сказал, что незадолго до того, как в квартире обнаружили тела убитых девочек, туда заходила женщина, проводившая опрос населения. Подросток сказала, что взрослых дома нет и быстро закрыла дверь.

Следственный комитет сообщает, что сводная сестра убитых сейчас проверяется на причастность к трагедии. «В настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О произошедшем в Тольятти, стало известно вечером 8 октября. СУ СК РФ по Самарской области сообщил, что в квартире в Комсомольском районе нашли тела двух детей с ножевыми ранениями.

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Комментарии
4
VKuser6922942
5 минут
Год семьи- в разгаре!
VKuser174198221
5 минут
Интересная и насыщенная жизнь многодетной скрепной семьи...Рожаем больше и развлекаемся!
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