В Тольятти жестоко убили двух маленьких девочек. Подозреваемая — их сводная сестра 13 лет

Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями обнаружены в квартире в доме в Комсомольском районе города Тольятти, сообщает 8 октября СУ СК РФ по Самарской области.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что в убийстве малолетних подозревается их сводная сестра по отчиму, девочке 13 лет.

С подростком работают следователи. При этом подозреваемая еще не достигла возраста уголовной ответственности. Местные СМИ тем временем сообщают, что на телах убитых детей обнаружено множество ножевых ранений, а после предполагаемого убийства 13-летняя сестра погибших ушла гулять в парк.