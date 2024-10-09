Залповая реконструкция теплосетей стартует в Адмиралтейском районе

В Адмиралтейском районе «Теплосеть» эксплуатирует более 210 километров трубопроводов. В рамках залповой реконструкции из них предстоит обновить около 18,5 километра, сообщает 9 октября пресс-служба администрации Петербурга. Это уже девятый проект, который реализуется в разных районах после выкупа акций компании городом.

«Консолидация теплосетевых активов под управлением города позволила активизировать работы в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и приступить к «залповой» реконструкции энергетической инфраструктуры в историческом центре», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На сегодняшний день завершены проектно-изыскательские работы для реконструкции распределительной сети «Клинская» и участка тепломагистрали, что проходит по Горсткину мосту. Для 13 объектов, включая тепломагистраль «Северная», распределительные сети «Красноармейская», «Союз Печатников» и другие, продолжают проектирование, еще по четырем готовят документацию для проведения конкурсов на проектно-изыскательские работы. Также в этом году планируют закончить реконструкцию магистрального теплопровода «Куйбышевская».

Одновременно «Теплосеть» усиливает превентивные меры в районе. Будет расширена зона мониторинга теплопроводов с помощью акустических датчиков. Они постоянно следят за состоянием труб и позволяют устранять дефекты прежде, чем придется отключать воду. До конца 2025 года их количество в районе увеличат с 6 до 220. А в общей сложности в разных районах города в ближайшие 5 лет планируют обновить 500 километров теплопроводов.

Адмиралтейский район в числе тех, где трубы изношены более чем наполовину. Наряду с ним в списке проблемных — Центральный и Василеостровский. За минувшее лето ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосеть» провели испытания более 7 500 км теплосетей. В ходе них предотвратили более 1 700 дефектов, в основном как раз на трубах «Теплосети». В рамках залповой реконструкции на изношенных сетях компании до 2028 года планируют заменить 500 км труб.