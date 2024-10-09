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Город В реках Петербурга упал уровень воды. «Фонтанка» посмотрела на то, что было скрыто от глаз

В реках Петербурга упал уровень воды. «Фонтанка» посмотрела на то, что было скрыто от глаз

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4 комментария

В реках Петербурга упал уровень воды. Фотограф «Фонтанки» наблюдал за изнанкой города.

Сильнее всего уровень воды упал в Неве. Об этом «Фонтанке» сообщили и читатели. Зато теперь на берегу видны обломки ржавых конструкций, «заплатки» в блоках набережных и сливы.

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О снижении уровня воды в реках Петербурга накануне предупреждал синоптик Александр Колесов. Произошло это из-за перемены направления ветра, который сегодня сменился на юго-восточный, а вода в акватории Финского залива начала уходить на запад. По словам метеоролога, упасть уровень воды может до 60–70 см ниже ноля Кронштадтского футштока.

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Комментарии
4
280255781
1 час
Ураган на Америку всю воду собирает.
geokarma24
1 час
Ну, что... по Фонтанке аки посуху?
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