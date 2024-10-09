В реках Петербурга упал уровень воды. «Фонтанка» посмотрела на то, что было скрыто от глаз

В реках Петербурга упал уровень воды. Фотограф «Фонтанки» наблюдал за изнанкой города.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Сильнее всего уровень воды упал в Неве. Об этом «Фонтанке» сообщили и читатели. Зато теперь на берегу видны обломки ржавых конструкций, «заплатки» в блоках набережных и сливы.

1 из 12 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

О снижении уровня воды в реках Петербурга накануне предупреждал синоптик Александр Колесов. Произошло это из-за перемены направления ветра, который сегодня сменился на юго-восточный, а вода в акватории Финского залива начала уходить на запад. По словам метеоролога, упасть уровень воды может до 60–70 см ниже ноля Кронштадтского футштока.