Волонтер «Немцова моста» приговорен к 12 годам колонии по делу о переписке с легионом «Свобода России»*

Московский активист и волонтер «Немцова моста» Евгений Мищенко приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о переписке с легионом «Свобода России». Об этом 9 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«50-летний житель столицы приговорен за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)», говорится в сообщении. Утверждается, что Мищенко, находясь на территории столичного региона, в мае 2023 года вступил в состав украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» и став участником организации «совершал умышленные действия, направленные против безопасности России, предлагая участникам „Легиона“ пользоваться своими земельными участками на территории Московской и Смоленской областей и отправляя им фото- и видеоматериалы стратегических объектов.

Первые три года Мищенко будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима. Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

Суд назвал смягчающим обстоятельством положительную характеристику с места работы и жену с инвалидностью на иждивении. Мищенко признал фактические обстоятельства дела, но не признал вину. Он отметил, что начал общаться с координатором «Легиона „Свобода России“» за полгода до признания организации террористической. Мищенко задержали 11 сентября 2023-го. Мищенко известен как волонтер «Немцова моста» — он поддерживал стихийный мемориал на месте убийства Бориса Немцова с цветами, свечами и фотографиями политика, который появился на Большом Москворецком мосту у Кремля в конце февраля 2015 года.

* — признан на территории Российской Федерации террористической организацией