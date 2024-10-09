Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 762мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Волонтер «Немцова моста» приговорен к 12 годам колонии по делу о переписке с легионом «Свобода России»*

Волонтер «Немцова моста» приговорен к 12 годам колонии по делу о переписке с легионом «Свобода России»*

399
1 комментарий

Московский активист и волонтер «Немцова моста» Евгений Мищенко приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о переписке с легионом «Свобода России». Об этом 9 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«50-летний житель столицы приговорен за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)», говорится в сообщении. Утверждается, что Мищенко, находясь на территории столичного региона, в мае 2023 года вступил в состав украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» и став участником организации «совершал умышленные действия, направленные против безопасности России, предлагая участникам „Легиона“ пользоваться своими земельными участками на территории Московской и Смоленской областей и отправляя им фото- и видеоматериалы стратегических объектов.

Первые три года Мищенко будет отбывать в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима. Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

Суд назвал смягчающим обстоятельством положительную характеристику с места работы и жену с инвалидностью на иждивении. Мищенко признал фактические обстоятельства дела, но не признал вину. Он отметил, что начал общаться с координатором «Легиона „Свобода России“» за полгода до признания организации террористической. Мищенко задержали 11 сентября 2023-го. Мищенко известен как волонтер «Немцова моста» — он поддерживал стихийный мемориал на месте убийства Бориса Немцова с цветами, свечами и фотографиями политика, который появился на Большом Москворецком мосту у Кремля в конце февраля 2015 года.

* — признан на территории Российской Федерации террористической организацией

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
твой отец ля
10 минут
ибо не X
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
ТОП 5
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00