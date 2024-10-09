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Финансы В АВТОВАЗе рассказали о повышении цен на автомобили

В АВТОВАЗе рассказали о повышении цен на автомобили

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15 комментариев

Российская компания «АВТОВАЗ» проиндексировала цены на автомобили Lada на 4,3% с начала этого года. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента АВТОВАЗа Максима Соколова.

Как объясняет Соколов, рост цен на автомобили Lada с начала года составил всего 4,3%, что значительно меньше текущей инфляции. До конца года компания не намерена повышать стоимость своих автомобилей.

Напомним, компания «АВТОВАЗ» в четвертый раз за год проиндексировала цены на автомобили Lada Granta и Niva. Тогда машины подорожали на 20–45 тысяч рублей. Между тем в Египте появились в продаже автомобили Lada Granta по совершенно баснословной цене. Продавец обещает отдать новенький седан в два раза дешевле, чем в России, — всего за 518 тысяч в пересчете на рубли.

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Комментарии
15
Митя Антонов
1 час
Не до этого нам, нас квадроберы беспокоят.
Eclips
39 минут
Если утильсбор введён для поддержки отечественного автопрома, то на собираемые 700 000-1 500 000 Лады должны раздавать бесплатно
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