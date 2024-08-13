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    Египетская самодеятельность. Почему в Африке продают Lada Granta вдвое дешевле, чем в России

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    Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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    В Египте появились в продаже автомобили Lada Granta по совершенно баснословной цене. Продавец обещает отдать новенький седан в два раза дешевле, чем в России, — всего за 518 тысяч в пересчете на рубли. Однако в АВТОВАЗе новость восприняли без энтузиазма и назвали самодеятельностью.

    На первый взгляд, ничего удивительного в том, что Lada Granta вышли покорять африканский рынок, вроде бы и нет: о планах на перезапуск модели в Египте автогигант заявлял весной этого года. А вот цена действительно изумляет. Как следует из данных сайта YallaMotor, новый седан Lada Granta с механической коробкой передач можно приобрести за 285 тысяч египетских фунтов, модификация с коробкой-автоматом обойдется в 370. Или в переводе на российскую валюту по курсу сегодняшнего дня — в 518,7 и 673,4 тысячи рублей соответственно. А машины с пробегом так и вообще предлагают чуть ли не даром по нашим меркам.

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    В описании к модели продавец делает акцент на 1,6-кубовый двигатель, тканевые сиденья, ABS, а также на то, что седан «известен своей долговечностью», что, видимо, по меркам пустынного пекла немаловажная деталь.

    Для сравнения, у «Питер-Лада», крупнейшего продавца Lada в Петербурге, который, по словам менеджера, является «дочерним предприятием АВТОВАЗа и работает с заводом напрямую», стоимость на Lada Granta с «механикой» стартует от 1,007 миллиона рублей за наличный расчет.

    Экспортное направление АВТОВАЗ развивает с 2019 года. В 2023-м производитель реализовал 6,5 тысячи машин бренда в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Южной Осетии, а в текущем нацеливался поднять планку суммарно до 20–25 тысяч штук и сосредоточиться главным образом на рынках Белоруссии, Ирана, Казахстана и Узбекистана, а также определиться со стратегией развития в Юго-Восточной Азии и Вьетнаме.

    И ценник на Lada там в целом сопоставим с российскими реалиями.

    К примеру, в Белоруссии «Минск-Лада» просит за Lada Granta в той же комплектации 36,4 тысячи белорусских рублей, или 1,033 миллиона в российских.

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    В Казахстане цены на седан Lada Granta у официала Aster-lada начинаются от 938 тысяч российских рублей, или 4,990 миллиона тенге.

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    В Узбекистане дилерский центр Lada тоже есть, но в продаже только Vesta, Niva и Largus.

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    Цены на автомобиль у Xazar-lada, генерального импортера и официального дистрибьютора АВТОВАЗа в Азербайджане, стартуют от 17,5 тысячи азербайджанских манатов, то есть от 954 тысяч российских рублей.

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    В АВТОВАЗе отметили, что импортеры Lada сегодня есть в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.

    — В указанной (продающейся в Египте. — Прим. ред.) машине из оборудования есть только ABS и тканевый салон. В настоящее время автомобили Lada официально не поставляются в Египет. Это самодеятельность неизвестной нам египетской компании, — поделился с «Фонтанкой» начальник пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

    В компании не исключили, что низкую цену используют как инструмент «заманивания» покупателя в салон.

    Впрочем, какой бы заманчивой ни казалась цена машины в Египте, экономического смысла заморачиваться с покупкой в Африке и перевозкой в Россию нет совершенно никакого. В общем зачете со всей кутерьмой она обойдется значительно дороже: сверху на египетский ценник лягут 7%, или 36,2 тысячи рублей, таможенных платежей, еще порядка 450 тысяч обойдется доставка. И то если покупатель попал в Египет с оказией или на отдых, поскольку в противном случае придется выложить еще дополнительно порядка 100 тысяч рублей за перелет. Да еще и искать этот автосалон днем с огнем — никакого намека на адрес продавец не указал, а предпочел для связи лишь электронную почту и номер телефона.

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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