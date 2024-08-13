Египетская самодеятельность. Почему в Африке продают Lada Granta вдвое дешевле, чем в России

В Египте появились в продаже автомобили Lada Granta по совершенно баснословной цене. Продавец обещает отдать новенький седан в два раза дешевле, чем в России, — всего за
На первый взгляд, ничего удивительного в том, что Lada Granta вышли покорять африканский рынок, вроде бы и нет: о планах на перезапуск модели в Египте автогигант заявлял весной этого года. А вот цена действительно изумляет. Как следует из данных сайта YallaMotor, новый седан Lada Granta с механической коробкой передач можно приобрести за
В описании к модели продавец делает акцент на 1,6-кубовый двигатель, тканевые сиденья, ABS, а также на то, что седан «известен своей долговечностью», что, видимо, по меркам пустынного пекла немаловажная деталь.
Для сравнения, у «Питер-Лада», крупнейшего продавца Lada в Петербурге, который, по словам менеджера, является «дочерним предприятием АВТОВАЗа и работает с заводом напрямую», стоимость на Lada Granta с «механикой» стартует от 1,007 миллиона рублей за наличный расчет.
Экспортное направление АВТОВАЗ развивает с 2019 года. В 2023-м производитель реализовал
И ценник на Lada там в целом сопоставим с российскими реалиями.
К примеру, в Белоруссии «Минск-Лада» просит за Lada Granta в той же комплектации
В Казахстане цены на седан Lada Granta у официала Aster-lada начинаются от
В Узбекистане дилерский центр Lada тоже есть, но в продаже только Vesta, Niva и Largus.
Цены на автомобиль у Xazar-lada, генерального импортера и официального дистрибьютора АВТОВАЗа в Азербайджане, стартуют от
В АВТОВАЗе отметили, что импортеры Lada сегодня есть в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.
— В указанной (продающейся в Египте. — Прим. ред.) машине из оборудования есть только ABS и тканевый салон. В настоящее время автомобили Lada официально не поставляются в Египет. Это самодеятельность неизвестной нам египетской компании, — поделился с «Фонтанкой» начальник пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский.
В компании не исключили, что низкую цену используют как инструмент «заманивания» покупателя в салон.
Впрочем, какой бы заманчивой ни казалась цена машины в Египте, экономического смысла заморачиваться с покупкой в Африке и перевозкой в Россию нет совершенно никакого. В общем зачете со всей кутерьмой она обойдется значительно дороже: сверху на египетский ценник
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»