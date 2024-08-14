«АВТОВАЗ» поднял цены на автомобили четвертый раз за год. Следующая индексация ожидается 1 сентября

Компания «АВТОВАЗ» в четвертый раз за год проиндексировала цены на автомобили Lada Granta и Niva. О повышении стоимости ряда моделей свидетельствуют данные с официального сайта производителя.
С сегодняшнего дня машины подорожали на 20–45 тысяч рублей:
— ценовой диапазон на седан Granta теперь составляет от 700 тысяч до 1,12 миллиона рублей, на лифтбек — 1,04–1,35 миллиона рублей, универсал — от 1,14 миллиона до 1,2 миллиона рублей;
— розничные цены на Niva Legend теперь начинаются от 981 тысячи до 1,16 миллиона рублей, на Niva Bronto — от 1,44 миллиона до 1,49 миллиона, на Niva Travel — от 1,31 миллиона до 1,6 миллиона.
Ранее цены на автомобили Lada пересматривали в мае, июне и июле; по информации дилеров, следующее повышение ожидается уже 1 сентября.
Между тем в Египте появились в продаже автомобили Lada Granta по совершенно баснословной цене. Продавец обещает отдать новенький седан в два раза дешевле, чем в России, — всего за 518 тысяч в пересчете на рубли.