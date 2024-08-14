«АВТОВАЗ» поднял цены на автомобили четвертый раз за год. Следующая индексация ожидается 1 сентября

Компания «АВТОВАЗ» в четвертый раз за год проиндексировала цены на автомобили Lada Granta и Niva. О повышении стоимости ряда моделей свидетельствуют данные с официального сайта производителя.



С сегодняшнего дня машины подорожали на 20–45 тысяч рублей:

— ценовой диапазон на седан Granta теперь составляет от 700 тысяч до 1,12 миллиона рублей, на лифтбек — 1,04–1,35 миллиона рублей, универсал — от 1,14 миллиона до 1,2 миллиона рублей;

— розничные цены на Niva Legend теперь начинаются от 981 тысячи до 1,16 миллиона рублей, на Niva Bronto — от 1,44 миллиона до 1,49 миллиона, на Niva Travel — от 1,31 миллиона до 1,6 миллиона.

