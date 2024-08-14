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    «АВТОВАЗ» поднял цены на автомобили четвертый раз за год. Следующая индексация ожидается 1 сентября

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    Компания «АВТОВАЗ» в четвертый раз за год проиндексировала цены на автомобили Lada Granta и Niva. О повышении стоимости ряда моделей свидетельствуют данные с официального сайта производителя.

    С сегодняшнего дня машины подорожали на 20–45 тысяч рублей:

    — ценовой диапазон на седан Granta теперь составляет от 700 тысяч до 1,12 миллиона рублей, на лифтбек — 1,04–1,35 миллиона рублей, универсал — от 1,14 миллиона до 1,2 миллиона рублей;

    — розничные цены на Niva Legend теперь начинаются от 981 тысячи до 1,16 миллиона рублей, на Niva Bronto — от 1,44 миллиона до 1,49 миллиона, на Niva Travel — от 1,31 миллиона до 1,6 миллиона.

    Ранее цены на автомобили Lada пересматривали в мае, июне и июле; по информации дилеров, следующее повышение ожидается уже 1 сентября.

    Между тем в Египте появились в продаже автомобили Lada Granta по совершенно баснословной цене. Продавец обещает отдать новенький седан в два раза дешевле, чем в России, — всего за 518 тысяч в пересчете на рубли.

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