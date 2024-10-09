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Город Общество Необходимо чипирование и регистрация. В Петербурге начали рассматривать законопроект о правилах содержания собак

Необходимо чипирование и регистрация. В Петербурге начали рассматривать законопроект о правилах содержания собак

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19 комментариев

Заксобрание Петербурга в первом чтении 9 октября приняло законопроект о содержании собак, передает корреспондент «Фонтанки». Инициатива ожидаемо вызвала большую дискуссию.

Как рассказал глава бюджетно-финансового комитета, руководитель рабочей группы Денис Четырбок («Единая Россия»), на территории города по самым скромным подсчетам находятся 300 тысяч собак. Однако это число неточное.

Законопроект касается только собак, условий их содержания и выгула — с поводком и намордником для животных, в холке превышающих 40 см. Кроме того, вводится правило об уборке хозяевами продуктов жизнедеятельности своих питомцев. Также запрещается оставлять без присмотра или выгуливать собак в местах массовых мероприятий.

Депутаты напомнили, что в Петербурге всего 43 площадки выгула собак на весь город. А некоторые из них, добавил замглавы фракции КПРФ Александр Рассудов, представляют собой газон около ЗСД. Парламентарий констатировал: хорошо, что проблемой начали заниматься, но необходимо брать серьезный срок на поправки перед вторым чтением.

Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский* также поддержал законопроект, но заметил, что его необходимо дорабатывать. Он напомнил, что разделение собак по высоте в холке может не всегда сработать, так как безобидные сеттер или лабрадор значительно выше 40 см в холке, и будут обязаны ходить в наморднике, а питбули и бультерьеры бывают и ниже.

Единоросс Константин Чебыкин напомнил о животных, которых просто выбрасывают на улицу, и настаивал на проведении информирования для новых заводчиков и хозяев и проведения с ними просветительской работы.

Депутаты дружно согласились, что необходима регистрация и чипирование животных. Также были высказаны замечания, что это нельзя перекладывать на плечи полиции, и что регистрацию необходимо делать за счет бюджета.

Кроме того, Четырбок заметил, что норма о регистрации должна быть включена в проект, а ее введение в силу можно отсрочить, чтобы дать возможность подготовить все необходимое для этой новеллы.

«Фонтанка» рассказывала о самых популярных предложениях горожан по правилам содержания собак.

Соавторами законопроекта выступает фактически четверть городского парламента — 13 из 50 депутатов.

На поправки ко второму чтению будет отведено значительное время, их депутаты смогут подавать до 22 ноября.

* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

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Комментарии
19
-4*
1 час
Нужны такие же правила для въезда незаменимых специалистов в нашу страну!
264044681
1 час
мне казалось, что чипирование уже обязательно?
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