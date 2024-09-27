Курсы для владельцев и чипы для собак. ЗакС подвел итоги обсуждения проекта закона о домашних животных

В Мариинском дворце 26 сентября состоялось финальное заседание рабочей группы по правилам содержания домашних животных — одной из самых дискуссионных городских тем наравне с «наливайками» и КРТ. Следующий этап — уже рассмотрение законопроекта в первом чтении, однако координатор группы, глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок («Единая Россия») уже анонсировал, что перед вторым чтением будет сделана пауза на разработку поправок. Горожане за время общественных обсуждений успели подать почти 900 предложений — и это если считать только уникальные обращения и не брать в общий зачет «обращения-дубли», рассказал на заседании со-координатор группы, депутат Алексей Цивилев («Единая Россия»). Как пояснил Четырбок, все обращение разделили на группы. Предложения, которые прозвучали массово, планируется проработать при подготовке поправок ко второму чтению. Расстояние от собаки до соцобъектов Жители предложили уменьшить минимальное расстояние от входа в школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты, на котором разрешается находиться с собакой. В настоящее время в законопроекте это расстояние равняется 10 метрам. Петербуржцы уверены, что хватит и 3 метров. Щенка на поводок — с какого возраста Большое количество предложений касалось увеличения возраста щенка, до достижения которого на животное не распространяется правило, что в общественном месте он может появляться только на поводке и в наморднике. В законопроекте фигурируют 3 месяца, петербуржцы предлагают увеличить до 6 месяцев. Если с владельцем — то без намордника Третье массовое предложение — исключить из законопроекта требование, чтобы собака, которая находится с владельцем в общественном месте, была в наморднике, а оставить обязательным только поводок. Комитет по благоустройству, впрочем предложил сохранить норму об обязательном нахождении животного в наморднике, отметив, что исходить надо из соображений безопасности окружающих. Сколько собак можно выгуливать за раз В законопроекте пока что прописано, что одновременно владелец может выгуливать только двух собак, если в холке они выше 40 см. Горожане предлагают увеличить разрешенное количество животных до трех. Чипирование и регистрация

Предложение — ввести обязательное чипирование и регистрацию собак. Это предложение поддержало городское управление ветеринарии. Как пояснил представитель ведомства, это необходимо и для учета поголовья животных, и для организации работы по обеспечению эпидемиологического благополучия, и для решения вопроса, в чьи обязанности входят те или иные действия по отношению к собакам, и для установления субъекта административной ответственности. Эту позицию поддержал и комитет по благоустройству.



Увеличение штрафов за нарушение правил содержания собак



Денис Четырбок констатировал, что в этом случае есть предмет для обсуждения. При этом депутат заметил, что размеры штрафа устанавливаются, исходя из параметров, которые позволяет КоАП РФ. Сейчас вилка штрафов в КоАП Петербурга за нарушение содержание животных — 1–5 тыс. рублей.



Наказание за нарушение закона о тишине



Предложение касается введения административной ответственности за нарушение покоя граждан в ночное время, вызванное лаем и воем собак.



Четырбок напомнил, что на рассмотрении парламента сейчас находится законопроект губернатора на данную тему. Однако управление ветеринарии, комитет по благоустройству и комитет по законности введение наказания за шум от животных дружно поддержали.



Инфраструктура для выгула собак



Жители массово просили увеличить количество инфраструктурных объектов для выгула собак. К законопроекту о содержании животных вопрос не относится — это сфера формирования комфортной городской среды и благоустройства. Но в Заксобрании не исключили, что организуют отдельное обсуждение проблемы нехватки мест для выгула.



Какая собака опасная, а какая — нет



Как определить, какая собака более опасная, а какая — менее. Горожане предлагают взять за критерий «опасности» высоту в холке более 50 см и выше.



Четырбок отметил, что есть устоявшаяся практика, которая устанавливает разделение на более и менее опасных по границе 40 см в холке, но так как обращения горожан на эту тему носят массовый характер, вопрос дополнительно обсудят.



Курсы для владельцев собак



Депутаты получили 66 обращений, в которых предлагается сделать прохождение курсов для собаковладельцев обязательным.



В магазин и кафе с собакой

В законопроекте вопрос допуска в магазины, кафе и другие подобные заведения отрегулирован — решение остается за владельцами конкретных организаций. Впрочем, были и обратные предложения — полностью запретить вход в магазины с собаками.



Собакам старше 10 лет — послабления



Петербуржцы предложили не штрафовать и никак не наказывать владельца собаки, если на выгуле животное старше 10 лет без поводка или намордника или если у животного есть медицинские противопоказания.



Комитет по законности на встрече предложил предварительно проконсультироваться со специалистами, при каких обстоятельствах — возраст, температура воздуха — ношение намордника может причинить сред здоровью собаки.



Дрессированным — скидки



Предложение касается отмены требования нахождения собак на поводке в случае, если животное прошло курсы послушания.



Запрет оставлять надолго и держать в квартирах несколько собак



Жители предлагали запретить надолго оставлять собак одних в квартире, а также запретить содержать двух и более животных в одной квартире. Парламентарии решили не обсуждать эти вопросы при подготовке поправок, так как невозможно подобрать объективные критерии, чтобы судить, что будет нарушением, а что — нет.



Страхование



Предлагали также ввести обязательное страхование гражданской ответственности для собаковладельцев. Однако эта тема не является предметом городского законодательства и требует выхода на федеральный уровень.



Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о законопроекте, и какой должна стать жизнь собаковладельцев и их питомцев в случае, если бы документ приняли в первоначальной редакции.