Удавка для собачников. Будет ли работать закон о драконовских штрафах за собак в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новый законопроект петербургского ЗакСа, который серьезно ограничит владельцев собак и обложит их крупными штрафами, может так и не стать действующим законом. А если станет, то кое-кому придется бегать по улицам и газонам за чужими собаками, на которых фамилия хозяев не написана. Про чипизацию животных в проекте пока нет ни слова. «Фонтанка» поговорила с авторами инициативы и осознала масштабы бедствия.



Законопроект о неприятных штрафах для собачников созрел в городском парламенте аккурат к Международному дню собак. Текст — мечта кинофоба. Если он станет-таки законом, то собаке любого формата нельзя будет показываться за пределами хозяйской квартиры без поводка.

Гуляешь с песелем и решил зайти в магазин за хлебушком? Внутрь твоему четвероногому другу путь заказан. А если оставить его привязанным у магазина — штраф от двух до четырех тысяч рублей. Пройтись без поводка по скверику обойдется в такую же сумму, а если питомец выше 40 см в холке или числится в списке потенциально опасных пород — от трех до пяти тысяч рублей. Вывел песика 9 Мая на Невский или Дворцовую площадь — штраф от одной до трех тысяч рублей. Если лапа питомца ступила на пляж, стадион, детскую площадку или «место, ограниченное окружностью с радиусом десять метров с центром на оси входа (выхода) для посетителей», в школу, детский садик или поликлинику — снова штраф. Если у тебя не один, а два-три песика выше 40 см в холке, то гулять с ними одновременно больше не получится — придется выводить всех по очереди. Иначе — штраф от трех до пяти тысяч.

Без поводка и не дома собаке в Петербурге можно будет побыть разве что в гостях у грумера или ветеринара. Но паниковать собаковладельцам пока рано. Во-первых, у них есть два месяца, чтобы сформулировать свои пожелания и предложения по законопроекту и отправить их депутатам по электронной почте. Во-вторых, в документе есть тонкое место. А именно — кто же будет гоняться за нарушителями и их хвостатым имуществом, чтобы вручить административный протокол? А потом накажет, если штраф не оплатят. Формально ответ на этот вопрос в законопроекте есть. Это отсылка к действующему закону о полномочиях органов местного самоуправления городских муниципальных образований. Упомянутые органы смогут назначить должностных лиц из рядов местного самоуправления, которые и получат заветное право контролировать и карать собаковладельцев.

А теперь смоделируем ситуацию. Вот должностное лицо с пачкой административных протоколов встречает нарушителя «собачьего» закона. Нарушитель, скажем, сидит на лавочке, а его пес резвится вокруг. Диалог закончится на фразе: «Предъявите документы». Потому что по закону гражданин обязан предъявлять паспорт только по требованию сотрудника полиции, а не какого-то там должностного лица. Да и кто берет с собой паспорт, если бобику приспичило в туалет? Словом, если в муниципальном образовании есть нелюбимый сотрудник, которому хочется отравить жизнь, коллектив будет знать, что делать.

Под законопроектом значится дюжина депутатских фамилий. И как выяснилось, далеко не у всех соавторов есть собака. Или понимание, кто и как будет контролировать исполнение нового закона. Депутат Антон Рудаков деликатно уклонился от расспросов «Фонтанки», сославшись на то, что он — «не совсем автор этого законопроекта». Откуда на документе его фамилия, парламентарий не уточнил. Депутат Михаил Амосов честно признался, что всегда был кошатником. «Но любимый кот умер, и теперь я живу только с женой», — сказал парламентарий. И отметил, что в Петербурге уже есть законы, по которым штрафы выписывают муниципалы.

«Например, недавно был принят городской закон, который запрещает загораживать автомобилями проезд к площадке с контейнерами для мусора. Предусмотрены штрафы и за парковку машин на газонах, — сказал Амосов. — Административные протоколы за это могут выписывать муниципалы. Правда, это не очень... функционирует».

А с собаками окажется еще сложнее. Потому что на собаке, в отличие от автомобиля, даже госномера нет. И начинать надо с чипирования всех петербургских собак — хотя бы будет понятно, где чья. А штрафовать за отсутствие поводка, по мнению Михаила Амосова, должны полицейские.

«Но полиция без соглашения с правительством города этим заниматься не будет, — говорит Амосов. — В Москве есть городские выплаты полицейским за подобную работу, а у нас — нет». На вопрос, обрадуются ли полицейские перспективе бегать не только за самокатчиками, но еще и за собачниками, депутат высказал уверенность, что за деньги — да. Вернемся к нашей проекции, в которой вместо должностного лица с пачкой протоколов — полицейский. Человек, в полном соответствии с законодательством, предъявляет ему паспорт. А бобик продолжает бегать по газону, человек же не дурак признаваться, что бобик — его, и платить штраф. Поэтому полицейский бежит за собакой, фиксирует ее, прикладывает к холке сканер чипов. Оба участника процесса, конечно же, рады друг другу. А если нарушитель выгуливает двух собак, радость удваивается.

У депутата Ирины Ивановой, которая также значится среди авторов законопроекта, тоже нет собаки. «Но собака есть у моей помощницы, — поделилась Ирина Иванова с «Фонтанкой». — Большая собака, выше 40 см. И помощница уже мне рассказала во всех красках, во что превратится ее жизнь и жизнь ее боксера после принятия этого закона. Фактически она станет постоянным нарушителем закона. Потому что пройти мимо школы, детского сада, поликлиники — нельзя. Надо переходить на другую сторону. Выйти из квартиры с собакой без поводка и намордника — нельзя. Заниматься даже на дрессировочной площадке, где собака должна пройти курс послушания и защитно-караульной службы, — нельзя без поводка и без намордника. А с такими требованиями прохождение курса невозможно». Контроль за нарушениями, по словам депутата, ляжет на плечи не только муниципальных органов, но и администраций районов, управлений ветеринарии и комитета по законности и правопорядку, который будет рассматривать административные протоколы. Штрафовать предполагается только владельца. Если гуляет с собакой без поводка муж, а владелица — жена, получается коллизия. Ирина Иванова тоже отметила, что в законопроекте не решен вопрос обязательной регистрации собак. «А без этого мы не сможем разобраться с проблемой брошенных животных, — говорит депутат. — Как мы видим, горе-хозяевам, которые оставляют своих питомцев на улице погибать от голода и холода, почему-то не стыдно. Возможно, наказание рублем стало бы для них поводом задуматься. Но отсюда вытекает и другая проблема — контроль за исполнением закона. У нас и сейчас достаточно правовых и, самое главное, федеральных норм, чтобы можно было пресекать нарушения в сфере обращения с животными. Но они практически не работают. Одна из главных причин — недокомплект сотрудников МВД».

Депутат Павел Иткин рассказал «Фонтанке», что он — счастливый владелец крохотной собачки породы бишон-фризе. «У меня маленькие дети, и большие собаки в городе могут их напугать или укусить, а дети сами могут спровоцировать животное», — говорит парламентарий. Он и сам не раз делал замечания нерадивым собачникам и понимания не встречал. По мнению Иткина, штрафовать надо того, кто гуляет с животным. Если это «собаконяня» вывела пса без поводка, то и расплачиваться ей, а не владельцу, который доверил животное няне.

«Закон вынесен на обсуждение, посмотрим, что скажет широкая общественность, и сделаем выводы, — подчеркнул Иткин. — В рабочую группу уже поступает много обращений». Депутат Андрей Рябоконь — тоже не собаковладелец. И во втором чтении он намерен внести серьезные поправки к законопроекту, одним из авторов которого значится. В первую очередь, поправки будут касаться обязательной регистрации собак всех пород. Также Андрей Рябоконь предлагает расширить список потенциально опасных пород собак, а владельцев таких собак обязать пройти курс «Основы классической дрессировки» или «Поведение собаки в городе», а также получать (и предъявлять) справку из психоневрологического диспансера.

В доме депутата Александра Ржаненкова живут сразу две собаки, одна из которых — голубоглазая хаски. Тем не менее парламентарий уверен, что в магазине — или на привязи у магазина — собаке делать нечего. Но подчеркнул, что судьба законопроекта решится по итогам общественного обсуждения. Денис Четырбок, на которого некоторые коллеги намекали как на главного автора и инициатора «собачьего» законопроекта, показал фото своего питомца — немецкой овчарки по кличке Барс — и отметил, что Барс законопроект хозяина полностью поддерживает. В его жизни ничего не изменится — в Петербурге он и так всегда на поводке, а побегать без поводка выезжает за город. «Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники администраций районов Санкт-Петербурга, сотрудники Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, — расставил точки над «i» Денис Четырбок. — Они же и будут осуществлять рейды с целью выявления нарушений. Сейчас, например, такие рейды часто проводят сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в парках города. Допустим, в отношении владельца собаки составили протокол об административном правонарушении за выгул собаки без намордника. Далее этот протокол рассматривает административная комиссия Санкт-Петербурга и выносит постановление о назначении административного наказания. В этом постановлении указывается сумма штрафа и реквизиты, по которым его нужно оплатить. Позже орган государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющий администрирование по указанной статье, может проверить, осуществлена ли уплата штрафа или нет. В последнем случае органы Федеральной службы судебных приставов могут начать исполнительное производство в отношении недобросовестного гражданина».

Штрафовать будут владельца собаки. Если на горячем поймали кого-то другого и этот другой выгуливает пса за деньги, с ним должен быть у владельца заключен договор. На основе этого договора могут оштрафовать и «собаконяню». Денис Четырбок уверен, что закон будет работать. Органы местного самоуправления уже сейчас составляют протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства или торговлю в местах, не предназначенных для этого, а еще — за нарушение порядка использования официальных символов муниципальных образований Санкт-Петербурга и (или) публичное проявление неуважения к ним. Так что «собачьи» штрафы тоже, очевидно, потянут.

По словам коллеги Четырбока, Михаила Амосова, на его памяти это как минимум третья попытка ЗакСа принять закон о требованиях к содержанию собак в Санкт-Петербурге. Насколько она окажется успешной, станет понятно осенью.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»