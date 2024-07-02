Готовьте денежки. За что хотят штрафовать собачников в Петербурге

За привязанную у магазина собаку хозяина хотят штрафовать на
С 1 июля стартовали общественные обсуждения законопроекта о требованиях к содержанию собак в городе. Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что Петербург занимает второе место в России по количеству домашних собак — советуем держать этот факт в голове.
Что предлагают авторы:
- Если на территории хозяина собака разгуливает без привязи и вне вольера, а земля не огорожена хорошим забором — штраф от
500 рублейдо 3 тысяч.
- Если на входе на территорию хозяина опасного питомца (рост в холке больше 40 см или потенциально опасная порода) нет таблички «Осторожно! Злая собака» — штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
- Если хозяин привязал собаку на улице и ушел по делам — штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Исключение — если собаку отдали в ветклинику или на временное содержание.
- Все собаки на улице должны будут ходить с поводком, опасные — еще и с намордником. За нарушение штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Разрешается гулять без всего только щенкам неопасных собак возрастом до 3 месяцев.
- Собакам ни в каком виде нельзя будет появляться на уличных выступлениях, спортивных мероприятиях, детских площадках, пляжах, в магазинах, столовых и кафе, больницах, учреждениях культуры, искусства и образования — если во внутренних правилах не сказано обратное. Штраф — от 1 до 3 тысяч рублей.
- Дети до 16 лет не смогут выгуливать на улице опасных собак без сопровождения взрослых. Штраф — от 500 рублей до
1 тысячи.
- Если с собакой идет нетрезвый хозяин — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Сюда же относится выгул сразу нескольких опасных собак — судя по тексту, их можно будет выводить только по одной.
- Первые шесть пунктов не относятся к собакам-проводникам инвалидов по зрению.
«Про оставление. Мы имеем в виду, что нельзя оставлять собак привязанными у магазинов, аптек, кафе без присмотра владельца (то есть когда владелец не может контролировать поведение собаки)», — пояснил «Фонтанке» один из авторов законопроекта Денис Четырбок.
Он добавил, что чипы отслеживания на собаке не рассматриваются как надлежащий присмотр.
Законопроект сейчас еще на стадии обсуждения: жалобы и предложения от горожан будут приниматься заочно с 1 июля по