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    Готовьте денежки. За что хотят штрафовать собачников в Петербурге

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    За привязанную у магазина собаку хозяина хотят штрафовать на 4 тысячи рублей. Петербургский ЗакС опубликовал проект закона, который призван регулировать жизнь людей и их питомцев. В деталях разобрался телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    С 1 июля стартовали общественные обсуждения законопроекта о требованиях к содержанию собак в городе. Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что Петербург занимает второе место в России по количеству домашних собак — советуем держать этот факт в голове.

    Что предлагают авторы:

    • Если на территории хозяина собака разгуливает без привязи и вне вольера, а земля не огорожена хорошим забором — штраф от 500 рублей до 3 тысяч.
    • Если на входе на территорию хозяина опасного питомца (рост в холке больше 40 см или потенциально опасная порода) нет таблички «Осторожно! Злая собака» — штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
    • Если хозяин привязал собаку на улице и ушел по делам — штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Исключение — если собаку отдали в ветклинику или на временное содержание.
    • Все собаки на улице должны будут ходить с поводком, опасные — еще и с намордником. За нарушение штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Разрешается гулять без всего только щенкам неопасных собак возрастом до 3 месяцев.
    • Собакам ни в каком виде нельзя будет появляться на уличных выступлениях, спортивных мероприятиях, детских площадках, пляжах, в магазинах, столовых и кафе, больницах, учреждениях культуры, искусства и образования — если во внутренних правилах не сказано обратное. Штраф — от 1 до 3 тысяч рублей.
    • Дети до 16 лет не смогут выгуливать на улице опасных собак без сопровождения взрослых. Штраф — от 500 рублей до 1 тысячи.
    • Если с собакой идет нетрезвый хозяин — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Сюда же относится выгул сразу нескольких опасных собак — судя по тексту, их можно будет выводить только по одной.
    • Первые шесть пунктов не относятся к собакам-проводникам инвалидов по зрению.

    «Про оставление. Мы имеем в виду, что нельзя оставлять собак привязанными у магазинов, аптек, кафе без присмотра владельца (то есть когда владелец не может контролировать поведение собаки)», — пояснил «Фонтанке» один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

    Он добавил, что чипы отслеживания на собаке не рассматриваются как надлежащий присмотр.

    Законопроект сейчас еще на стадии обсуждения: жалобы и предложения от горожан будут приниматься заочно с 1 июля по 1 сентября.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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