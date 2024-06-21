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    Поводок, намордник и никаких детей с бульдогами. В Петербурге обсудят законопроект о содержании собак

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    Рабочая группа Законодательного собрания подготовила законопроект, который чётко пропишет правила содержания домашних собак в Петербурге. В ближайшее время документ разместят для общественного обсуждения на официальном сайте парламента, сообщил 21 июня председатель ЗС Александр Бельский.

    Он отметил, что инициатива заинтересует большинство петербуржцев, поскольку город занимает лидирующие позиции по количеству питомцев — на 15 человек приходится одна собака. Поэтому вопрос о четких правилах содержания домашних животных давно волнует владельцев питомцев и еще больше тех, кто пока не рискнул завести четвероногого друга.

    Что будет в законе?

    • Собак нельзя будет отпускать гулять одних;
    • Запрет на выгул собак без поводка и намордника (особенно крупных пород);
    • Запрет на посещение с собаками детских площадок, медицинских и образовательных учреждений, магазинов (если нет специальных разрешений);
    • Владельцы крупных и потенциально опасных пород смогут выгуливать одновременно не более одной собаки.

    За нарушение этих правил будут штрафовать. Эту ответственность хотят возложить на специалистов городского Управления ветеринарии, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, районных администраций.

    Это не просто правила, а «элементарные нормы вежливости и уважения к окружающим». Такие же, как обязанность убирать за своим питомцем, не отправлять детей выгуливать огромных собак, не распивать спиртные напитки на прогулке с питомцем, подчеркнул Александр Бельский.

    Перед тем, как вынести законопроект на рассмотрение пленарного заседания, его представят для обсуждения на сайте Законодательного собрания.

    На данный момент в России действует федеральная норма 8.52 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными. Правонарушения по этой части рассматривает Управление ветеринарии, представитель которого на заседании комиссии в ЗакСе в понедельник попросила депутатов увеличить срок давности по данной статье с двух месяцев до одного года, сославшись на позднее поступление материалов от МВД. Однако законодатели отнеслись к идее скептически.

    Прозвучало также предложение о том, чтобы передать рассмотрение административных дел по этой статье правоохранительным органам. В этом случае свой скепсис выразил уже подполковник полиции. Тем не менее, на рассмотрении в Совете законодателей при Федеральном собрании находится федеральная инициатива петербургского депутата Андрея Рябоконя, наделяющая полицию полномочиями по рассмотрению таких дел.

    По итогу заседания члены комиссии обратились к начальнику ГУ МВД Роману Плугину с просьбой наладить качественное взаимодействие и обмен информацией с Управлением ветеринарии.

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    Собаки без намордникаЗакС ПетербургаОбщественное обсуждение
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