Совфед одобрил законопроект о лишении прав за сокрытие госномеров

Совет Федерации вслед за Госдумой 9 октября поддержал законопроект о лишении водительских прав за сокрытие регистрационных знаков на машинах при помощи специальных устройств. Права планируется забирать на срок до полутора лет.

Сейчас тех, кто прячет номера автомобиля, штрафуют на 5 тысяч рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев.

Ужесточение ответственности, как говорится в пояснительной записке, связано с тем, что правонарушение «повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий» и приводит к «повышенной степени общественной опасности». В 2023 году в России был зафиксирован 111 261 такой случай. В Петербурге за год пешие инспекторы отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев» в Петербурге — все эти автомобили были оставлены на платных парковках города с закрытыми или снятыми номерами.