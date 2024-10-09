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Авто Общество Совфед одобрил законопроект о лишении прав за сокрытие госномеров

Совфед одобрил законопроект о лишении прав за сокрытие госномеров

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9 комментариев

Совет Федерации вслед за Госдумой 9 октября поддержал законопроект о лишении водительских прав за сокрытие регистрационных знаков на машинах при помощи специальных устройств. Права планируется забирать на срок до полутора лет.

Сейчас тех, кто прячет номера автомобиля, штрафуют на 5 тысяч рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев.

Ужесточение ответственности, как говорится в пояснительной записке, связано с тем, что правонарушение «повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий» и приводит к «повышенной степени общественной опасности». В 2023 году в России был зафиксирован 111 261 такой случай. В Петербурге за год пешие инспекторы отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев» в Петербурге — все эти автомобили были оставлены на платных парковках города с закрытыми или снятыми номерами.

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Комментарии
10
-4*
39 минут
Ну пусть докажут что номера снял владелец авто! Люди вторая нефть! Продолжают доить население!
kukuruzza
24 минуты
В зимние дни с мокрым снегом мин 10 проедешь по КАД и иногда номера спереди(да и сзади) закиданы замершим снегом так,что эту корку не отдерешь никак,пока на мойку не заедешь.Так и водителю не видно,что номеров уже не видать.А камер много. И что? Камера она техника,она не делает скидку на погоду—тупо выдаст лишенку. Судиться потом долго и упорно?
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