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Общество Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госномера на автомобиле

Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госномера на автомобиле

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7 комментариев

В России могут начать лишать прав за сокрытие госномеров на автомобиле. Соответствующий законопроект, опубликованный на сайте информационного ресурса нижней палаты парламента, приняли в Госдуме во втором и окончательном третьем чтении 1 октября.

За правонарушения депутаты предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. На сегодняшний день административная ответственность за сокрытие госномеров — штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ужесточение ответственности за отсутствие или сокрытие регистрационных знаков связано с тем, что правонарушение «повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий» и приводит к «повышенной степени общественной опасности». В 2023 году на территории РФ было выявлено 111 261 случай такого нарушения. 

Законодатели предлагают «разбить» 2-ю часть статьи 12.2 КоАП. Отдельно вынести наказание за сокрытие номеров и отдельно за езду вообще без них. Во втором случае лишать прав предлагается, если за подобное водителя привлекают повторно. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что пешие инспекторы в 2023 году отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев» в Петербурге. Все эти автомобили были оставлены на платных парковках города с закрытыми или снятыми номерами.

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Комментарии
7
Правнук Комиссара
18 минут
А как установить виновного? Как всегда, забыли подумать. Если вредный сосед номер чем-то закроет? А поле для вымогательства, как с похищенными госноиерами-бесконечное. Как и всегда, певуны, плясуны, спортсмены и прочие депутаты изобрели что-то.
Sonic-235
18 минут
А причем тут пешие инспекторы и ужесточение наказания за езду со скрытыми номерами? Так, народ покошмарить, типа на стоящих машинах номера снимать не будут?)))
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