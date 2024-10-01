Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госномера на автомобиле

В России могут начать лишать прав за сокрытие госномеров на автомобиле. Соответствующий законопроект, опубликованный на сайте информационного ресурса нижней палаты парламента, приняли в Госдуме во втором и окончательном третьем чтении 1 октября.

За правонарушения депутаты предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. На сегодняшний день административная ответственность за сокрытие госномеров — штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ужесточение ответственности за отсутствие или сокрытие регистрационных знаков связано с тем, что правонарушение «повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий» и приводит к «повышенной степени общественной опасности». В 2023 году на территории РФ было выявлено 111 261 случай такого нарушения.

Законодатели предлагают «разбить» 2-ю часть статьи 12.2 КоАП. Отдельно вынести наказание за сокрытие номеров и отдельно за езду вообще без них. Во втором случае лишать прав предлагается, если за подобное водителя привлекают повторно.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что пешие инспекторы в 2023 году отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев» в Петербурге. Все эти автомобили были оставлены на платных парковках города с закрытыми или снятыми номерами.