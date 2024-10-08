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Общество В Белгородской области закроют на въезд два села из-за обстрелов. Их жителей отселят

В Белгородской области закроют на въезд два села из-за обстрелов. Их жителей отселят

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1 комментарий

В Белгородской области закроют на въезд два села Белгородского района — Петровку и Соловьевку. Об этом вечером 8 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Решение, по словам главы региона, было принято из-за постоянных обстрелов населенных пунктов. Жителей отселят и предоставят им новое жилье.

«Все подробности в Министерстве строительства, в правительстве Белгородской области. Всё, что касается нового жилья, единоразовых выплат, это Министерство социальной защиты», уточнил губернатор.

Ранее Гладков ответил на вопрос — могут ли женщины подписать контракт с Министерством обороны.

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Комментарии
1
ixform
10 минут
нужно ехать в военкомат города Белгород и заключать контракт с МОРФ за это они готовы заплатить три миллиона рублей и дадут медаль за оборону белгородской области от нашествия пятачиных дронив
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