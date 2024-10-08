В Белгородской области закроют на въезд два села из-за обстрелов. Их жителей отселят

В Белгородской области закроют на въезд два села Белгородского района — Петровку и Соловьевку. Об этом вечером 8 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Решение, по словам главы региона, было принято из-за постоянных обстрелов населенных пунктов. Жителей отселят и предоставят им новое жилье.
«Все подробности в Министерстве строительства, в правительстве Белгородской области. Всё, что касается нового жилья, единоразовых выплат, это Министерство социальной защиты», уточнил губернатор.
Ранее Гладков ответил на вопрос — могут ли женщины подписать контракт с Министерством обороны.
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