Совет ЕС утвердил новый механизм санкций для РФ за «гибридные угрозы» Европе

Совет Европейского союза 8 октября установил новые ограничительные меры, которые станут ответом на «дестабилизирующие действия России за рубежом». Среди таких угроз в Совете ЕС, в частности, называют инструментализацию мигрантов.
Речь пока что идет о рамках, определяющих критерии для внесения в черные списки. Новые санкции планируют применять к лицам и организациям, участвующим в политике и действиях российского правительства, которые «подрывают фундаментальные ценности ЕС и его членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», говорится в релизе.
В ЕС считают, что это решение позволит Евросоюзу противостоять различным «гибридным угрозам». В их числе названы:
подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
саботаж экономической деятельности и угрозы критической инфраструктуре;
манипулирование информацией с целью вмешательства;
вредоносная кибердеятельность;
инструментализация мигрантов (явление, при котором беженцев используют как способ достижения неких целей).
Лицам и организациям, уличенным в такой деятельности, заморозят активы, а европейским гражданам и компаниям будет запрещено предоставлять им средства. Физических лиц также будут вносить в списки тех, кого не пустят в ЕС.
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