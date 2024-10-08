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Общество Совет ЕС утвердил новый механизм санкций для РФ за «гибридные угрозы» Европе

Совет ЕС утвердил новый механизм санкций для РФ за «гибридные угрозы» Европе

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15 комментариев

Совет Европейского союза 8 октября установил новые ограничительные меры, которые станут ответом на «дестабилизирующие действия России за рубежом». Среди таких угроз в Совете ЕС, в частности, называют инструментализацию мигрантов.

Речь пока что идет о рамках, определяющих критерии для внесения в черные списки. Новые санкции планируют применять к лицам и организациям, участвующим в политике и действиях российского правительства, которые «подрывают фундаментальные ценности ЕС и его членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», говорится в релизе.

В ЕС считают, что это решение позволит Евросоюзу противостоять различным «гибридным угрозам». В их числе названы:

  • подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;

  • саботаж экономической деятельности и угрозы критической инфраструктуре;

  • манипулирование информацией с целью вмешательства;

  • вредоносная кибердеятельность;

  • инструментализация мигрантов (явление, при котором беженцев используют как способ достижения неких целей).

Лицам и организациям, уличенным в такой деятельности, заморозят активы, а европейским гражданам и компаниям будет запрещено предоставлять им средства. Физических лиц также будут вносить в списки тех, кого не пустят в ЕС.

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Комментарии
15
Lom
29 минут
Новинка!
DEMOMON
1 час
Это меры высосаны из пальца и они недоказуемы.
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