Совет ЕС утвердил новый механизм санкций для РФ за «гибридные угрозы» Европе

Речь пока что идет о рамках, определяющих критерии для внесения в черные списки. Новые санкции планируют применять к лицам и организациям, участвующим в политике и действиях российского правительства, которые «подрывают фундаментальные ценности ЕС и его членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», говорится в релизе.