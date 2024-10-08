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Город Под Лахта Центр — 2 начали расчищать территорию

Под Лахта Центр — 2 начали расчищать территорию

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1 комментарий

В Приморском районе Петербурга на берегу Финского залива снесут три здания на Береговой улице. Информация опубликована на сайте Госстройнадзора. Демонтируемые объекты находятся в границах территории, на которой в будущем планируется построить Лахта Центр — 2.

Уведомление о сносе бокса, гаража и здания административного центра парусного спорта на Береговой улице, 19, подало АО «Синергия». Постройки находятся в границах территории, на которой планируется построить Лахта Центр — 2. Этот квартал будет ограничен улицей Бобыльская, Полевым переулком, перспективным продолжение Береговой улицы и Водной улицей.

В настоящее время ведется разработка проекта планировки территории. Распоряжение о подготовке документации для объектов общественно-делового назначения комитет по градостроительству выпустил в апреле 2024 года. ППТ должны разработать до апреля 2025 года.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году правительство города и «Синергия» заключило соглашение о строительстве Лахта Центра — 2 и Лахта Центра — 3. «Фонтанка» показывала, как будут выглядеть обе башни. Высота одной из них может составить 555 метров, второй — 703 метра. Для сравнения, высота Лахта Центра — 462 метра.

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Комментарии
5
Ser_N0771
5 минут
больше убытков красивых и разных...
280896530
2 минуты
Похоже на этих стройках, часть газпромовских начальников хорошо складирует деньги... Из убыточной конторы "народного достояния" (смешно уже), в свои карманы, разумеется.
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