Пожилого пациента нашли под окнами Александровской больницы

Медики пытались реанимировать 83-летнего пациента, которого обнаружили под окнами Александровской больницы. Перед случившимся его видели на 6-м этаже в отделении неврологии, об этом 8 октября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, в анамнезе пациента значилась онкология. Причины трагедии неизвестны. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.