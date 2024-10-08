Пожилого пациента нашли под окнами Александровской больницы

Медики пытались реанимировать 83-летнего пациента, которого обнаружили под окнами Александровской больницы. Перед случившимся его видели на 6-м этаже в отделении неврологии, об этом 8 октября стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, в анамнезе пациента значилась онкология. Причины трагедии неизвестны. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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