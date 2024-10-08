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Происшествия Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента МО, который до этого возглавлял КУГИ Петербурга

Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента МО, который до этого возглавлял КУГИ Петербурга

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7 комментариев

Прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима Дмитрию Куракину, обвиняемому по делу о хищении леса из армейских угодий, передаёт 8 октября ТАСС. Куракин — бывший заместитель председателя правительства Подмосковья и бывший глава департамента имущественных отношений Минобороны, до этого долго работал в Петербурге, в частности возглавлял КУГИ и ГУИОН.

«Прошу назначить наказание Куракину в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 500 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах, а также в Вооруженных силах РФ,» — сказано в материалах судебного заседания.

14 лет колонии строгого режима и штраф в 369 млн рублей (трехкратная сумма взятки) прокурор просит для бывшего первого заместителя Куракина Владислава Холодкова и главы компании «Оборонспецресурс» Максима Ана. Они обвиняются по статье 290, часть 6, УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным обвинения, Куракин вместе с сотрудниками министерства и подведомственных организаций, пользуюсь фальшивыми документами, с 2014 года проводил на территории воинских частей Западного военного округа массовую вырубку здорового леса под видом санитарной. Он был задержан в ноябре 2020 года. Тогда же стало известно, что ему вменяют особо крупную «военную» взятку. В рамках уголовного дела ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: мошенничество, получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. После многочисленных проверок и расследований в ноябре 2023 года его арестовали, а в сентябре этого года, как писал ТАСС, перевели из СИЗО под домашний арест.

Куракин долгое время работал в петербургской администрации, входил в команду Валентины Матвиенко, с 2010-го до 2012 года возглавлял КУГИ. Примерно через год после ухода Матвиенко Куракин переехал в Москву и стал заместителем председателя областного правительства по имущественным вопросам. Спустя полгода перешел на должность главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны. Потом снова перешёл в правительство Московской области, а затем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении леса из армейских угодий. Его адвокат в суде заявлял, что в отношении Куракина допускаются пытки: «Его необоснованно переводили в СИЗО-3 с худшими условиями, где Куракин Д. А. испытывал психологические и физические страдания». Доказательств этого суд не нашел.

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Комментарии
7
VKuser174198221
1 час
Нормальная внутривидовая борьба в стае тамбовских товарищей......Отряд не заметит потери бойца......
AndrewBarsik
1 час
А нам лгали, что весь лес украл совсем другой человек. Бастрыкин лично по телевизору про этого говорил, лес жалел, подчинённых ругал, дело возбудить требовал. А оказывается на самом деле лес украли совсем в другом месте совсем другие люди. Вот оно как бывает!
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