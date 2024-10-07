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Происшествия Однополые отношения как способ стать сатанистом. УФСБ рассказало про бизнесмена-экстремиста

Однополые отношения как способ стать сатанистом. УФСБ рассказало про бизнесмена-экстремиста

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8 комментариев

Деятельность директора медицинского учреждения, которого подозревают в пропаганде идеологии запрещенного в России экстремистского сообщества «Международное общественное движение ЛГБТ»*, пресекли управление ФСБ РФ по Ульяновской области совместно с региональным Следственный комитетом. Подробности 7 октября сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, установлено, что «фигурант, являясь сторонником сатанизма, продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству». При этом он вводил сотрудников в заблуждение, говоря, что сатанизм якобы поможет им с финансовым благополучием и карьерой.

Близкий к следствию источник издания утверждает, что речь идет о бывшем директоре трех диализных центров, который был задержан и отправлен под стражу еще в августе. Мужчину обвиняют в понуждении лиц к половому сношению, мужеложству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (ч. 1 ст. 133 УК РФ), а также в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Вину он не признает.

Источники добавили, что если обвиняемый начнет давать показания, то информация о его возможных связях с рядом известных лиц региона станет публичной.

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
8
Snow*
2 часа
не понял, они зачем рекламируют способы стать сатанистом?
just.dont
2 часа
Не поделился "по-доброму" бизнесом с хорошими уважаемыми людьми?
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