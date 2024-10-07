В Казахстане подвели итоги референдума по строительству первой АЭС

Строительство первой атомной электростанции в Казахстане поддержали 71,12 % участников референдума, прошедшего накануне. Итоги объявила Центральная избирательная комиссия страны.

5 561 937 человек дали положительный ответ на вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» — вынесенный на плебисцит. Всего в референдуме поучаствовали 7 820 918 человек. Явка составила 63,87 %. Нарушений зафиксировано не было.

Сторонники атомной энергетики победили во всех регионах Казахстана: больше всего голосов за АЭС было отдано в Костанайской области (почти 82,2 %), меньше всего — в Алма-Ате (около 54 %). Как пишет в Telegram-канале депутат Айдос Сарым, «наибольшую поддержку оказали южные регионы, для которых вопрос энергодефицита актуален в первую очередь». Вопрос о переходе на атомную энергию поднимается в Казахстане с 1990-х годов; в настоящее время более 70 % производства электроэнергии приходится на угольные электростанции, значительная часть которых уже изношены.

Теперь правительству Казахстана предстоит определиться с процедурой и выбрать основного подрядчика строительства. Глава государства Касым-Жомарт Токаев после голосования заявил, что в случае одобрения местными жителями возведением АЭС должен заняться международный консорциум.

Власти Казахстана планируют построить АЭС на побережье озера Балхаш на юго-востоке страны.