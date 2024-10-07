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Бизнес Пивовары предупредили о заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей из-за резкого роста акциза

Пивовары предупредили о заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей из-за резкого роста акциза

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14 комментариев

Резкое повышение акцизов на пиво может привести к заморозке инвестиций в этой отрасли. Об этом сообщила Ассоциация производителей пива, солода и напитков 7 октября.

Как отмечается в заявлении (есть в распоряжении «Фонтанки»), сейчас прогнозируемые инвестиции в развитие пивоваренной и смежных отраслей составляют порядка 33,5 млрд рублей. Но предложенная индексация приведет заморозке этих вложений.

Об этом свидетельствует опыт 2009 года, когда повышение акциза привело к сокращению индустрии на 40 % и росту теневого рынка до 15–20 %, подчеркивают пивовары.

Увеличить доходы бюджета позволили бы плавная индексация на уровне прогнозной инфляции, увеличение пошлин на импортное пиво, установление пониженной ставки акциза для пива с невысоким уровнем содержания алкоголя и стимулирование инвестиционного потенциала за счет предоставления различных мер поддержки, считают участники рынка.

Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, акциз на пиво крепостью до 8,6 % в 2025 году предлагается увеличить с текущих 26 рублей до 30 рублей за 1 литр. В 2026–2027 годах — до 31 и 32 рублей за 1 литр соответственно. По действующему Налоговому кодексу, в 2025 году ставка должна была составить 27 рублей за 1 литр, в 2026–2027 годах — соответственно, 28 и 29 рублей.

Как сообщала «Фонтанка», пивовары предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен с 1 сентября на 10-12%. В числе факторов, непосредственно влияющих на подорожание готовой продукции, компания назвала рост стоимости упаковки (бутылка +8%, банка +25%), услуг логистических провайдеров (+40%), а также годовой уровень инфляции +6,6% в среднем за 2024 год.

Рост акцизов вместе с общей инфляцией может запустить следующую волну подорожания на 7–8%, ранее оценивали участники рынка.

Ранее Минфин предложил производителям пива оценить целесообразность десятикратного повышения пошлин на импортное пиво до конца 2024 года. С такой инициативой выступили отечественные пивовары. По их мнению, это позволит нарастить выпуск их продукции, в том числе крафтовой. Правда, есть опасения, что в ответ европейские поставщики, в первую очередь Германия и Чехия, могут увеличить цены на хмель, от импорта которого всё еще остро зависят российские заводы.

В январе — июне 2024 года производство пива в России выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 451,4 тыс. декалитров. Это максимальный показатель за 11 лет. При этом импорт пива в Россию, по данным ЦРПТ, вырос в 2024 году еще больше — сразу на 18%. Кроме того, согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении — на 28%.

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Комментарии
14
McGillavry
2 часа
Кто бы ещё объяснил, почему вода порой продаётся дороже пива?
282768225
1 час
Давно переходить нужно на свой самогон! А всем водочным и пивным королям - наш коммунистический привет!
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