Новые акцизы толкнут вверх российское спиртное на 8–15%. Эксперты рассказали, что больше всего подорожает

Крепкий алкоголь к 2027 году будет стоить до 728 рублей за 1 литр этилового спирта Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Госдума России приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в период с 2025-го по 2027 год. Это означает, что стоимость алкоголя в России будет постепенно расти в течение следующих трех лет.



Как изменятся акцизы на разные виды алкоголя: Крепкий алкоголь (свыше 18%): c 2025-го по 2027 год — с 673 до 728 рублей за 1 литр этилового спирта.

Слабоалкогольные напитки (менее 18%): c 2025-го по 2027 год — со 148 до 160 рублей за 1 литр. Игристое вино: c 2025-го по 2027 год — со 125 до 135 рублей за 1 литр. Вина и плодовая алкогольная продукция: c 2025-го по 2027 год — со 113 до 123 рублей за 1 литр. Крепленое вино: c 2025-го по 2027 год — со 148 до 160 рублей за 1 литр. Пиво с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6%: c 2025-го по 2027 год — с 27 до 29 рублей за 1 литр.

Пиво с содержанием этилового спирта свыше 8,6%: c 2025-го по 2027 год — с 51 до 52 рублей за 1 литр. Сидр, пуаре, медовуха: c 2025-го по 2027 год — с 27 до 29 рублей за 1 литр.

Эксперты рассказали MSK1.RU, как эти меры отразятся на спросе. Бизнес и так недавно пережил достаточно большое поднятие акцизов, и на цены это никак не повлияло, считает Елизавета Куренкова, специалист по маркетингу ресторана Tsunami. — Инфляция растет каждый год, и цены на алкоголь продолжают расти и без индексации акцизов, потребители к этому уже привыкли. Средняя розничная цена на алкоголь на уровне инфляции увеличивается ежегодно в пределах 5%, то есть на ту же цифру, что и запланированные акцизы, — говорит специалист по маркетингу Елизавета Куренкова. — Думаю, что на спросе это скажется минимально, люди как употребляли алкоголь, так и будут продолжать его употреблять. Кроме того, максимальное повышение акциза произойдет в основном на крепкий алкоголь. И вот в этом сегменте цены вырастут более ощутимо.



— А на вино и пиво, как думаете, цены поднимутся меньше?

— На вина акцизы поднимали еще в мае, но для российских виноделов разработан механизм получения налогового вычета, равного сумме уплаченного акциза. Поэтому тут значительно роста, вероятнее всего, не произойдет.



На пиво акцизы повышены незначительно, а значит, и на ценах это повышение практические не скажется. Так что часть заведений перейдет на пиво, сидр и прочие слабоалкогольные напитки, будет экспериментировать в этом направлении, искать подходящие косты, чтобы не повышать цены. Остальные пойдут на повышение цен, но, как уже говорилось, влияние на спрос будет минимальное.



Константин Калугин. сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр», в беседе с MSK1.RU отмечает, что некоторые производители могут повысить отпускные цены и выше, чем на величину акцизов.

— На конечные цены алкоголя влияет множество различных факторов, в ближайший год алкогольная продукция будет дорожать из-за общего уровня инфляции, повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкий алкоголь и индексации акцизов, — говорит Калугин. — Часть потребителей может не заметить изменения цены, однако с учетом индексации акцизов и инфляции общее подорожание алкоголя вне зависимости от вида может составить от 8 до 15%, ведь повышение акцизов на 4% может подтолкнуть производителей и торговые сети поднять цены более существенно, скажем, на 10%.



— Вы согласны с тем, что меньше всего подорожают пиво и вино?

— Пиво с начала года уже подорожало на 6,7%. И вряд ли существенно изменится в цене в ближайшие месяцы. Следующую волну подорожания можно ожидать в 2025 году, что будет связано с индексацией акцизов и общей инфляцией, тогда пиво может подорожать еще на 7–8%.

Цены на вино и шампанское тоже уже существенно выросли с начала года, что произошло, в том числе, из-за роста акцизов, он затронул недорогие вина и игристое, цена на которые не превышает 600–700 рублей.



Вино подорожало с начала года на 9,8%, игристое — на 6,8%. До конца 2024 года данные виды алкоголя могут подорожать еще на 4–5%, а в первой половине 2025 года — на 6%. Производители будут вынуждены поднимать цены для покрытия расходов, особенно это касается сегмента недорогих вин.

— Вино пока еще не стало национальным напитком, как во Франции. Всех волнует водка. Что с ней будет?



— Говоря о крепком алкоголе, отмечу, что цены на водку и бренди с начала года практически не изменились, зато коньяк подорожал на 10,5%. Из-за повышения МРЦ на крепкий алкоголь минимальные цены могут вырасти до конца года примерно на 7%, в следующем году можно ожидать роста до 10%, что будет связано с индексацией акцизов и общей инфляцией, значительнее всего подорожают коньяк и бренди.

Стоит отметить, что водка менее других крепких напитков подвержена подорожанию, такой вывод можно сделать на основе данных сервиса за последние полтора года.

