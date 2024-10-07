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Общество Минсельхоз не исключает ограничений на экспорт красной икры

Минсельхоз не исключает ограничений на экспорт красной икры

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13 комментариев

В Минсельхозе на фоне низкого вылова рассмотрят вопрос об ограничении экспорта из России красной икры. Об этом в кулуарах международного форума «Биопром» заявила глава ведомства Оксана Лут.

По словам министра, Минсельхоз рассмотрит ситуацию и будет принимать решение. «Будем смотреть, потому что, конечно, даже несмотря на то, что это не социальный продукт, икрой должны обеспечить в первую очередь своих потребителей», — цитирует Лут ТАСС.

В данном случае это вопрос наличия икры, отметила она. Чем больше выловили рыбы, тем больше собрали икры и тем она дешевле. Поэтому ведомство будет следить за ценами и разговаривать с производителями, передает РИА Новости.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что показатель вылова лососевых в 2024 году в РФ низкий, но вводить ограничения на экспорт лососевых и красной икры не планируется. Он отметил, что по сравнению с 2023 годом производство красной икры в стране снизится и составит около 11–13 тысяч тонн.

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Комментарии
13
Cashmare
1 час
да, необходимо обеспечить своих потребителей в думской столовой, а электорат с такими ценами пусть глаза из кильки выколупывает
Йёхан
1 час
Будем лопать кабачковую и баклажанную икру. Дык ничем не хуже рыбьих яиц, после пятой рюмки.
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