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Общество Комментарии о президенте РФ и главе Чечни довели петербуржца до суда и внушительного штрафа

Комментарии о президенте РФ и главе Чечни довели петербуржца до суда и внушительного штрафа

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8 комментариев

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, признанного виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Как пишет 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и на 4 года запретили сайты.

Согласно материалам дела, осужденный, испытывая неприязнь к деятельности президента РФ и главы Чечни, разместил несколько комментариев с личной страницы в соцсетях, в которых призывал к «посягательству на жизнь государственных деятелей».

В этих же сообщениях фигурировали призывы о расправе над лицами разных национальностей и членами партии «Единая Россия».

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Комментарии
8
Snow*
9 минут
а можно за положительный комментарий денежное вознаграждение получить?
Snow*
13 минут
Дай Аллах им здоровья и долгих лет.
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