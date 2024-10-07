Комментарии о президенте РФ и главе Чечни довели петербуржца до суда и внушительного штрафа

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, признанного виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Как пишет 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и на 4 года запретили сайты.

Согласно материалам дела, осужденный, испытывая неприязнь к деятельности президента РФ и главы Чечни, разместил несколько комментариев с личной страницы в соцсетях, в которых призывал к «посягательству на жизнь государственных деятелей».

В этих же сообщениях фигурировали призывы о расправе над лицами разных национальностей и членами партии «Единая Россия».