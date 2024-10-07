Авария с двумя девочками на самокате в Металлострое стала уголовным делом

Произошедшее накануне в Металлострое ДТП, в результате которого серьезно пострадали девочки 14 и 15 лет, обернулось уголовным делом о «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. За ходом расследования будет следить председатель СК Александр Бастрыкин.

Источник: «Фонтанка.ру»

Как ранее писала «Фонтанка», в субботу около 21 часа на перекрестке Петрозаводского шоссе и улицы Плановая в поселке Металлострой 24-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на двух девушек, ехавших вдвоем на одном электросамокате. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что подружки пытались быстро пересечь улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате обе были госпитализированы в тяжелом состоянии.