Две девочки на одном самокате попали под колеса «Лады» в Металлострое

Полиция Колпинского района проводит проверку по факту ДТП в Металлострое. В аварии серьезно пострадали девочки 14 и 15 лет, которые выбрали для передвижения один электросамокат. Подробности 6 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«5 октября в 21:44 на регулируемом перекрестке Петрозаводского шоссе и улицы Плановая в поселке Металлострой 24-летний водитель ВАЗ-2114 в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 15 и 14 лет, которые ехали на одном электросамокате», — уточнили в пресс-службе.

Подружки пытались быстро пересечь улицу на красный сигнал светофора не спешившись. В результате обе госпитализированы в тяжелом состоянии.