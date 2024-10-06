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Город За гребнем антициклона: в воскресенье в Петербурге будет облачно, но с прояснениями

За гребнем антициклона: в воскресенье в Петербурге будет облачно, но с прояснениями

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В воскресенье, 6 октября, управлять погодой в Санкт-Петербурге будет антициклон, гребень которого оттеснит дождевые облака атмосферного фронта за границы региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По данным синоптика, гребень антициклона удержит температурные показатели на уровне вчерашних значений. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, но в начале него местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Северной столице днем составит +12…+14 °С, в Ленобласти +10…+15 °С. Ветер ожидается юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 760 мм рт. ст., оставаясь около нормы.

В понедельник также ожидаются небольшие дожди местами и температура +12…+14 °С.

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