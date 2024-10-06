Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

южн.

 763мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Куда пойти на выходных
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Спорт эксклюзив «Не было достойных людей». Тренер Ирина Винер — об Алине Кабаевой и уходе из Федерации художественной гимнастики

«Не было достойных людей». Тренер Ирина Винер — об Алине Кабаевой и уходе из Федерации художественной гимнастики

Прославленная наставница олимпийских чемпионов рассказала о дальнейших планах

4 514
12 комментариев

Ирина Виннер рассказала, почему покинула пост главы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Накануне выдающийся тренер Ирина Винер объявила, что уходит с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она возглавляла ее на протяжении 16 лет. Также стало известно, что ВФХГ вместе с четырьмя другими ассоциациями войдет в состав объединенной Федерации гимнастических видов спорта. Ее возглавит президент РЖД Олег Белозеров.

В интервью MSK1.RU Ирина Винер рассказала, почему ушла со своего поста, кого хотела видеть своей преемницей и как на будущее гимнастики повлияют эти изменения.

 Ирина Александровна, почему вы ушли с поста президента Федерации художественной гимнастики?

— Все свои награды перед отечеством, такие как «Герой России», полный кавалер ордена России, я получила за свою тренерскую работу и за результаты, которые были благодаря этому достигнуты.

Воспитанницы Ирины Винер завоевали 51 медаль Олимпийских игр и 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

Исполнение обязанностей президента Федерации было дополнительной нагрузкой к моей основной работе тренера сборной команды. К сожалению, этим никто не занимался. Никто не знал изнутри художественную гимнастику так, как знала я. И не было достойных людей, которые смогли бы исполнить эту роль.

Теперь у меня подросли мои ученицы: олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, Яна Луконина, Алина Макаренко и десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. У них прекрасное образование — не только тренерское. У нас художественная гимнастика сейчас на большом подъеме. И на этом подъеме я с удовольствием передаю моим ученицам-преемницам свои обязанности президента Федерации. Но, конечно, я буду им помогать, и они будут со мной советоваться.

 Чем вы планируете заниматься?

— Я остаюсь главным тренером, линейным тренером сборной команды. Да, я руковожу, но прежде всего сама ставлю и отрабатываю программы в индивидуальных и групповых упражнениях. Сейчас я сняла с себя дополнительные очень сложные обязанности, которые отнимали у меня время от работы в зале.

Также я остаюсь председателем комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни в Общественной палате и председателем совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Эти обязанности тоже требуют от меня особого внимания, так как они связаны со здоровьем и развитием физической культуры.

 Вы предлагали Алине Кабаевой возглавить Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, почему этого не произошло?

— Еще десять лет назад я предложила Алине Кабаевой заменить меня в должности президента Федерации. В то время она работала в Госдуме, а потом возглавила «Национальную Медиа Группу». Но на протяжении этих десяти лет Кабаева всё время отвечала отказом.

 Что вы думаете о назначении Олега Белозерова на должность президента Федерации?

— Он очень грамотный человек, я его очень уважаю. Это правильно, что его выбрали. С одной стороны, он не понаслышке знает о спорте. С другой стороны, он не принадлежит ни к какому виду гимнастики. Поэтому будет принимать совершенно независимые решения, которые будут идти на благо этих видов спорта, объединившихся в одну федерацию.

Олег Белозеров — член Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области. Именно она выдвинула его кандидатуру на пост главы объединенной Федерации гимнастики России.

Ранее мы публиковали большое видеоинтервью с Ириной Винер, в котором тренер рассказала, как вырастить настоящего чемпиона, есть ли альтернатива Олимпийским играм, допустимости слёз в спорте и многом другом.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY85
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
282304523
2 часа
Прославленная сутенерша с мужем уголовником не знает достойных людей - они в ее круг общения не входит
Danik
16 минут
Вот и начальнику РЖД халтурку - подработку нашли! Сколько должностей они все имеют! Как тут с ума не сойти. Гимнастика и ржд смежные специальности. Ростелеком и совет безопасности просто рядом. Пожалеть бы их надо! Так трудятся!))) И страна все хорошеет с каждым днем! Ну не страна, так Москва хотя бы!))) Сидели бы на дачках дворцах, растили бы внуков боярских.))) Может стране и людя́м простым и полегче бы было!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Новости компаний
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25