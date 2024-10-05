На периферии антициклона: каким будет первый октябрьский выходной в Петербурге

В первую субботу, 5 октября, антициклон пройдет по периферии Петербурга. Днем температура воздуха прогреется до +11…+13, прогнозирует ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в Петербурге без существенных осадков, но с переменной облачностью. Ветер западный, до 4-9 м/с.

В Ленинградской области воздух прогреется до +9…+14 градусов.

В воскресенье все то же — до 11…+13 и без серьезных осадков.