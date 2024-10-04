Галина Зальцман перенесет Тарковского на сцену театра на Васильевском

В Театре на Васильевском 5 и 6 октября состоится премьера спектакля Галины Зальцман «Жертвоприношение». В качестве материала для нового спектакля постановщица выбрала сценарий Андрея Тарковского.

Источник: Роман Зайдуллин/Театра на Васильевском







«Жертвоприношение» станет второй работой Галины Зальцман в Театре на Васильевском. В прошлом году она выпустила спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда. Новый спектакль вдохновлен фильмом Тарковского, снятым почти 40 лет назад. Режиссер переосмысляет эту историю в современном контексте, со всеми изменениями сегодняшнего мира.

В центре сюжета — обычная интеллигентная семья, которая оказывается на грани катастрофы. Эти красивые, образованные люди, увлекающиеся классикой, ведут философские беседы о религии, но в глубине души ни во что не верят. Их существование — маленький домашний ад, наполненный напряженным общением и внутренними страданиями.

Спектакль Галины Зальцман поставлен в жанре театра абсурда, стилизованного под психологический театр, и отражает абсурдность самой жизни, скрытую под маской реальности.

«Настоящая жертва не имеет за собой никакого желания знать, будет она принята или нет, — рассказывает режиссер о задумке спектакля. — Если ты даришь кому-то что-то от души, ты не ждешь благодарности. Это не баш на баш: допустим, „Бог (или человек), я тебе даю вот это, а ты взамен будешь меня любить“. Как только мы начинаем хотеть что-то получить в ответ, ну, например, знание, что это будет работать, это сразу перестает быть жертвой, это перестает быть чем-то искреннем, настоящим».

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Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»