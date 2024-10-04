Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 762мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Куда пойдем сегодня Театры Галина Зальцман перенесет Тарковского на сцену театра на Васильевском

Галина Зальцман перенесет Тарковского на сцену театра на Васильевском

532
Написать комментарий

В Театре на Васильевском 5 и 6 октября состоится премьера спектакля Галины Зальцман «Жертвоприношение». В качестве материала для нового спектакля постановщица выбрала сценарий Андрея Тарковского.

«Жертвоприношение» станет второй работой Галины Зальцман в Театре на Васильевском. В прошлом году она выпустила спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда. Новый спектакль вдохновлен фильмом Тарковского, снятым почти 40 лет назад. Режиссер переосмысляет эту историю в современном контексте, со всеми изменениями сегодняшнего мира.

В центре сюжета — обычная интеллигентная семья, которая оказывается на грани катастрофы. Эти красивые, образованные люди, увлекающиеся классикой, ведут философские беседы о религии, но в глубине души ни во что не верят. Их существование — маленький домашний ад, наполненный напряженным общением и внутренними страданиями.

Спектакль Галины Зальцман поставлен в жанре театра абсурда, стилизованного под психологический театр, и отражает абсурдность самой жизни, скрытую под маской реальности.

«Настоящая жертва не имеет за собой никакого желания знать, будет она принята или нет, — рассказывает режиссер о задумке спектакля. — Если ты даришь кому-то что-то от души, ты не ждешь благодарности. Это не баш на баш: допустим, „Бог (или человек), я тебе даю вот это, а ты взамен будешь меня любить“. Как только мы начинаем хотеть что-то получить в ответ, ну, например, знание, что это будет работать, это сразу перестает быть жертвой, это перестает быть чем-то искреннем, настоящим».

18+

Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Новости компаний
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25