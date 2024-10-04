В БДТ покажут неожиданные интерпретации «Маленьких трагедий»

Источник: Ирина Туминене/БДТ им. Г. А. Товстоногова







5 октября на основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова состоится премьера двух спектаклей по «Маленьким трагедиям» Пушкина — «Каменный гость / Пир во время чумы». За один вечер будут показаны самостоятельные работы двух молодых режиссеров, Арсения Мещерякова и Арсения Бехтерева.

Представленные в БДТ спектакли станут не классической интерпретацией, а фантазией на тему. Так ученики Андрея Могучего создадут два стилистически совершенно непохожих пушкинских мира — по-экспрессионистски черно-белый, взрывной, экзальтированный и эпатажный у Арсения Бехтерева в «Пире во время чумы» (режиссер играет с материалом и добавляет «пир после чумы»), и бумажно-карикатурный, постмодернистски ироничный, по-детски наивный и одновременно страшный у Арсения Мещерякова в «Каменном госте». Каждая история имеет свою придуманную рамку и связывается с другой с помощью сквозного персонажа.

1 из 4 Источник: Станислав Левшин/БДТ им. Г. А. Товстоногова

Помимо этих двух «Маленьких трагедий», БДТ уже выпускал на студенческом показе «Моцарта и Сальери» в режиссуре Александры Толстошевой, который изначально тоже рассматривался как составляющая трилогии.

Кураторами постановок выступили режиссер Андрей Могучий и художник Александр Шишкин. 16+

Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»