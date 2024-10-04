«Мы очень сожалеем»: YouTube начал удалять каналы и лишать доступа к подпискам

Некоторые пользователи YouTube в РФ столкнулись с удалением каналов, а также потеряли доступ к платным подпискам. Об этом 4 октября пишет ТАСС.

Как объяснили СМИ в пресс-службе компании, каналы были ошибочно удалены за «спам и обманные практики». Сейчас сотрудники Google «активно работают» над устранением неполадок.

«Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны», — подчеркнули в компании. Там же добавили, что вместе с восстановлением канала может исчезнуть часть материалов, например плейлисты.

Проблемы в работе сервисов Google в России появляются все чаще. Например, 2 октября пользователи сообщали о невозможности обновить список писем в приложении Gmail на iOS.

Однако в самой Google говорят, что бесплатные сервисы продолжат работать в России.