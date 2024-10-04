Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество «Мы очень сожалеем»: YouTube начал удалять каналы и лишать доступа к подпискам

«Мы очень сожалеем»: YouTube начал удалять каналы и лишать доступа к подпискам

5 144
12 комментариев

Некоторые пользователи YouTube в РФ столкнулись с удалением каналов, а также потеряли доступ к платным подпискам. Об этом 4 октября пишет ТАСС.

Как объяснили СМИ в пресс-службе компании, каналы были ошибочно удалены за «спам и обманные практики». Сейчас сотрудники Google «активно работают» над устранением неполадок.

«Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны», — подчеркнули в компании. Там же добавили, что вместе с восстановлением канала может исчезнуть часть материалов, например плейлисты.

Проблемы в работе сервисов Google в России появляются все чаще. Например, 2 октября пользователи сообщали о невозможности обновить список писем в приложении Gmail на iOS.

Однако в самой Google говорят, что бесплатные сервисы продолжат работать в России.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Антишерсть
1 час
У адекватных людей давно есть то, что нельзя рекламировать, из 3х букв, начинающееся на В..
280896530
1 час
Пусть скажут "спасибо" сами знаете кому. Ребята в гугле не такие дураки, чтобы терпеть издевательства в особо циничной форме.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Новости компаний
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11