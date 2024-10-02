Почта Gmail перестала работать у российских пользователей на iOS

Почта Google Gmail перестала обновляться у российских пользователей на iOS. Посмотреть список писем в приложении можно только с помощью VPN, стало известно «Фонтанке».
О сбоях в работе приложения на iPhone в России сообщили и некоторые телеграм-каналы. Однако сервис Downdetector о проблемах у Gmail не сообщал.
Ранее представитель компании Google заявил, что бесплатные сервисы компании продолжат работать в России. В организации сообщили, что знали о проблемах с регистрацией новых аккаунтов.
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