Почта Gmail перестала работать у российских пользователей на iOS

Почта Google Gmail перестала обновляться у российских пользователей на iOS. Посмотреть список писем в приложении можно только с помощью VPN, стало известно «Фонтанке».

О сбоях в работе приложения на iPhone в России сообщили и некоторые телеграм-каналы. Однако сервис Downdetector о проблемах у Gmail не сообщал.

Ранее представитель компании Google заявил, что бесплатные сервисы компании продолжат работать в России. В организации сообщили, что знали о проблемах с регистрацией новых аккаунтов.