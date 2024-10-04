В Воронежской области тушат пожар на территории нефтебазы после атаки БПЛА

Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе Воронежской области утром 4 октября. Аппарат подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

На территории загорелась пустая цистерна. На тушение приехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменили около четырех часов утра.

Воронежская область подверглась атаке беспилотников и в ночь на 29 сентября. Тогда также обошлось без пострадавших, но не без повреждений: на Московском проспекте в Воронеже падающий дрон попал в жилой комплекс и произошло возгорание.