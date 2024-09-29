В Воронеже дрон попал в жилой комплекс — начались пожары. БПЛА атаковали сразу несколько регионов РФ

Воронежская область в ночь с 28 на 29 сентября подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона губернатор Александр Гусев.

Впервые об опасности атаки он предупредил в субботу в 22 часа («Силы ПВО наготове», написал Гусев), а далее — в 3:35 ночи отчитался об отражении первой волны:

«На территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», сообщил губернатор и подчеркнул, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет, но «режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется».

В 4 часа 34 минуты Гусев написал, что «несколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородах». По предварительным данным, вновь обошлось без пострадавших, но не без повреждений: на Московском проспекте падающий дрон, по его сведениям, попал в жилой комплекс, и «произошло возгорание».

Глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что администрация города «в максимально короткие сроки организует работу поврежденных элементов дома». В официальном паблике воронежской администрации в соцсети «ВКонтакте» под этой публикацией местный житель в 5:22 задался вопросом — «Как ехать на работу, если взрывы еще слышны?».

«Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города», добавил Гусев.

Возгорание на Московском проспекте удалось локализовать, в левобережной части города на месте ЧП также работают оперативные службы. Кроме этого, как сообщает глава региона, несколько сбитых беспилотников «горят на земле на окраинах города и за его пределами: повреждена крыша одного дома».

Об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в Азовском районе, сообщал этой ночью и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в 0:55 о подавлении БПЛА при попытке атаки на гражданский объект: дрон при падении врезался в дерево и взорвался, а от взрывной волны у стоящего вблизи дома выбило окна и двери. Пострадавших в обоих случаях нет.

В 06:35 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также прокомментировал ситуацию с атакой дронов на свой регион. По его словам, «БПЛА были перехвачены и нейтрализованы силами ПВО Министерства обороны России, пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет».

«Возгорания сухой травы, вызванные паданием обломков, оперативно потушены», добавил он.

В 07:17 губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о завершении работы ПВО: «отбой опасности атаки БПЛА в регионе!», сообщил он и уточнил, что за ночь на территории области было сбито и подавлено около 20 беспилотников.