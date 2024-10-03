Под Новгородом человека зажало между бревнами. Все почти как в «Пункте назначения»

В Новгородской области рядом с деревней Кушеверы произошла сцена из фильма ужасов. На узкой дороге столкнулись три грузовика, один вез бревна, между которыми в результате ДТП зажало человека.

Один из грузовиков выбросило на обочину, и у него сорвало кабину. Второй, везший бревна, проехал чуть дальше и встретился с третьим участником ДТП.

На месте работает МЧС, пишет 3 октября пресс-служба ведомства.